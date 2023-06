Metallknappheit könnte die Elektrifizierung ausbremsen

Mit der steigenden Verbreitung von Elektroautos auf den europäischen Straßen steigt der Bedarf an kritischen Metallen, die für Komponenten wie E-Motoren und Elektronik benötigt werden. Bei der derzeitigen Rohstoffproduktion werden diese Metalle in Zukunft nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden sein – auch nicht, wenn das Recycling zunimmt. Dies geht aus den Ergebnissen einer Studie der Chalmers University of Technology, Schweden, im Auftrag der Europäischen Kommission hervor.

Die für die Elektrifizierung und auch die Digitalisierung begehrten Metalle wie Dysprosium, Neodym, Mangan und Niob sind für die EU von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Ihr Angebot ist jedoch begrenzt und das Hochfahren der Rohstoffproduktion braucht Zeit. „Unsere zunehmende Abhängigkeit von ihnen ist daher aus mehreren Gründen problematisch“, so die Studienautoren.

„Die EU ist in hohem Maße von der Einfuhr dieser Metalle abhängig, da sich die Förderung auf einige wenige Länder wie China, Südafrika und Brasilien konzentriert. Die mangelnde Verfügbarkeit ist sowohl ein wirtschaftliches als auch ein ökologisches Problem für die EU und birgt die Gefahr, dass sich der Übergang zu Elektroautos und ökologisch nachhaltigen Technologien verzögert“, sagt Maria Ljunggren, Professorin für nachhaltige Materialwirtschaft an der Chalmers University of Technology. „Da viele dieser Metalle knapp sind, laufen wir außerdem Gefahr, künftigen Generationen den Zugang zu ihnen zu erschweren, wenn wir nicht in der Lage sind, das zu nutzen, was bereits im Umlauf ist.“

Ljunggren weist darauf hin, dass die ernste Situation der kritischen und strategischen Rohstoffe in Europa in dem kürzlich von der Europäischen Kommission vorgelegten Gesetz über kritische Rohstoffe hervorgehoben wird. Darin wird die Notwendigkeit betont, die Zusammenarbeit mit zuverlässigen externen Handelspartnern zu verstärken und das Recycling von kritischen und strategischen Rohstoffen zu verbessern. Sie betont auch, wie wichtig es sei, dass die europäischen Länder ihre eigenen geologischen Ressourcen erforschen.

Anteil kritischer Metalle in Autos nimmt zu

Gemeinsam mit der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA hat Ljunggren die Metalle untersucht, die derzeit in Europas Fahrzeugflotte verwendet werden. Die Analyse, die bis ins Jahr 2006 zurückreicht, zeigt, dass der Anteil der kritischen Metalle in Fahrzeugen deutlich zugenommen hat – eine Entwicklung, die sich nach Ansicht der Forscher fortsetzen wird. Einige der sogenannten Seltenen Erden gehören zu den Metallen, die am stärksten zugenommen haben.

„Der Einsatz von Neodym und Dysprosium in Neuwagen ist in diesem Zeitraum um rund 400 bzw. 1.700 Prozent gestiegen, und das noch bevor die Elektrifizierung einsetzte. Gold und Silber, die nicht zu den kritischen Metallen zählen, aber einen großen wirtschaftlichen Wert haben, sind um etwa 80 Prozent gestiegen“, erklärt Ljunggren.

Eine im Rahmen der Auswertung erstellte Datenbank soll Entscheidungsträgern, Unternehmen und Organisationen eine Evidenzbasis zur Verfügung stellen, um eine nachhaltigere Nutzung der kritischen Metalle in der EU zu unterstützen. Eine große Herausforderung besteht laut Ljunggren darin, dass diese Materialien, die in jedem Auto in sehr geringen Konzentrationen vorkommen, wirtschaftlich schwer zu recyceln seien.

„Wenn das Recycling zunehmen soll, müssen die Autos so konstruiert werden, dass diese Metalle zurückgewonnen werden können, und es müssen Anreize und flexible Verfahren für mehr Recycling geschaffen werden. Aber das ist nicht die derzeitige Realität“, sagt Ljunggren. Es seien eine Reihe von Maßnahmen erforderlich, um die Situation zu bewältigen.

„Es ist wichtig, das Recycling zu steigern. Gleichzeitig ist klar, dass eine Steigerung des Recyclings allein den Bedarf in absehbarer Zukunft nicht decken kann, weil der Bedarf an kritischen Metallen in Neuwagen so stark zunimmt. Deshalb müssen wir uns stärker darauf konzentrieren, wie wir diese Metalle durch andere Materialien ersetzen können. Kurzfristig wird es jedoch notwendig sein, die Förderung in den Minen zu erhöhen, wenn die Elektrifizierung nicht aufgehalten werden soll“, so Ljunggren.