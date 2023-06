Studie: Kommt mit der chinesischen Konkurrenz die nächste Konsolidierungswelle?

Chinesische Autos drängen zunehmend auf den europäischen und deutschen Markt und dürften ihren Marktanteil in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Die vorangegangene „Trade Studie“ der Allianz vom Mai 2023 hat die möglicherweise entstehenden Verluste bei der Wertschöpfung für die hiesigen Autobauer untersucht. In der aktuellen Analyse geht der Kreditversicherer der Frage nach, ob sich die Branche mit der Konkurrenz aus Fernost weiter konsolidieren könnte.

„Wir halten eine neue Konsolidierungswelle durch Fusionen und Übernahmen auf dem europäischen Markt für unwahrscheinlich – allein schon aus kartellrechtlichen Gründen, denn die Marktanteile der großen europäischen Automobilhersteller sind bereits sehr hoch“, sagt Aurélien Duthoit, Branchenexperte bei Allianz Trade. „Das bedeutet aber nicht, dass sich die Hersteller entspannt zurücklehnen können: Um langfristig mithalten zu können, müssen sie ohne Fusionen deutliche Effizienzgewinne erzielen.“

Die in China gefertigten Autos punkten neben IT-Anbindung und Design vor allem über den Preis. Diesen erreichen die Hersteller insbesondere durch Masse und dadurch entstehende Skaleneffekte. Die Übernahme von kleineren Marktteilnehmern würde die europäischen Autobauer also nicht maßgeblich nach vorne bringen und größere Fusionen seien eher unwahrscheinlich, so die Analysten. Was also tun, um Effizienzsteigerungen zu erreichen und angesichts eines sehr reifen Marktes und der zunehmenden chinesischen Konkurrenz die Rentabilität zu erhalten?

„Wir sehen drei Optionen für Effizienzgewinne“, sagt Duthoit. „Erstens die Verdrängung kleinerer Anbieter aus dem europäischen Markt. Zweitens die Entwicklung neuer horizontaler und vertikaler Industriepartnerschaften zur Bündelung von Ressourcen in kapitalintensiven Bereichen, insbesondere bei der Herstellung von Elektrobatterien. Und drittens eine weitere Konsolidierung der Produktion auf eine geringere Anzahl von Plattformen und Fabriken für eine höhere Standardisierung.“

Für ausländische Marken mit begrenztem Volumen könnte es durch die zunehmende Konkurrenz aus China noch enger werden als bisher. Wenn man die chinesischen Autobauer ausklammere, hätten kleine Akteure mit einem Marktanteil von weniger als zwei Prozent einen Marktanteil von etwa sechs Prozent. Dieses Stück des Kuchens dürfte also umkämpft sein.

Effizienzsteigerung durch E-Mobilität

Vor allem Elektroautos lassen sich wesentlich schneller montieren und erfordern weniger Arbeitskräfte. Die Automobilhersteller könnten folglich ähnliche Produktionsvolumina bei einer geringeren Anzahl von Produktionslinien und mit viel weniger Arbeitskräften erreichen, so die Analysten. Diese mögliche Anpassung an die Wirtschaftlichkeit der Herstellung bei batteriebetriebenen Fahrzeugen könnte zusammen mit dem Beschluss des Verbrenner-Aus die Geografie der europäischen Automobilproduktion auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene in den kommenden Jahren stark verändern.

Dabei spielten auch neue Industriepartnerschaften eine tragende Rolle, denn gerade die Batterien seien der größte Preis-Treiber. „Die Europäer sollten sich also auch ohne Fusionen oder Übernahmen zusammentun – um vor allem in kapitalintensiven Bereichen Effizienzsteigerungen zu erreichen“, rät Duthoit. „Sie sind weiterhin in einer sehr guten Position. Aber sie sollten jetzt einen Gang hochschalten, um den verlorenen Boden durch den chinesischen Blitzstart in die Elektromobilität gutzumachen.