Kia will Elektroauto-Angebot mit Klein- und Kompaktwagen erweitern

Kia bringt in diesem Jahr mit dem großen Elektro-SUV EV9 sein neues Flaggschiff auf den Markt. Zusammen mit dem Crossover EV6 haben die Südkoreaner dann neben anderen E-Modellen zwei Baureihen auf der neuen E-Auto-Plattform E-GMP im Angebot. Weitere Vollstromer sollen folgen, darunter auch ein kleiner.

Das Unternehmen will bis Ende 2027 weltweit 15 neue Elektroautos auf den Markt bringen. Viele davon sollen in Europa angeboten werden. Das umfasst auch E-Autos auf ursprünglich für Verbrenner entwickelten Plattformen wie den Niro EV, im Fokus steht aber verstärkt das Angebot reiner Stromer der Submarke „EV“.

Der Marketingchef von Kia Europe, David Hilbert, bestätigte gegenüber Autocar, dass die Marke „in allen wichtigen Segmenten vertreten sein wird“. Das Unternehmen hat kürzlich den EV5 präsentiert, der zwischen dem EV6 und dem e-Niro angesiedelt ist. Zuerst soll das SUV in China angeboten werden, später dann auch in Europa. Ein Schwerpunkt in der Region werden dem Bericht zufolge kleinere Modelle sein – insbesondere ein kompakter Crossover, der den Namen EV3 tragen könnte.

Hilbert verwies gegenüber Autocar darauf, dass der Markt für SUVs im B-Segment inzwischen „das größte Segment in Europa“ sei, was ihn für die Marke von entscheidender Bedeutung mache. Die Hyundai Motor Group, zu der Kia gehört, arbeite an einer Nachfolgeplattform für die E-GMP-Architektur. Diese könnte für kleinere Modelle angepasst werden, möglicherweise mit neuer, günstigerer Batterietechnologie.

Kia wolle in seinem slowakischen Werk ab 2025 „kleine und mittelgroße Elektrofahrzeuge“ produzieren, hieß es. Hilbert bekräftigte, dass das Unternehmen auch in Zukunft Fließheck- und Limousinenmodelle anbieten wolle. „Alle wichtigen Segmente werden in irgendeiner Form bis 2027 abgedeckt sein“, sagte er. „Wir haben eine bestehende Modellpalette mit Dingen wie der Ceed-Familie im C-Segment und das sind wichtige Segmente für uns jetzt und in der Zukunft.“ Darunter im A-Segment werde die Marke ebenfalls aktiv bleiben, also auch elektrische Kleinwagen verkaufen.