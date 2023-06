Northvolt: 400 Millionen Dollar von kanadischem Investor

Der schwedische Batteriezellen-Hersteller und Volkswagen-Partner Northvolt erhält von der kanadischen Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) umgerechnet rund 370 Millionen Euro Kapital. Die Mittel sollen in die Ausweitung der Produktion fließen. Auch ein Projekt in Kanada könnte davon profitieren.

IMCO investiert in Northvolt in Form von Wandelschuldverschreibungen. Das frische Kapital soll es dem Unternehmen ermöglichen, die Produktion von Batteriezellen vor einem möglichen Börsengang auszuweiten, erklärte IMCO. Northvolt will laut Insidern bis Anfang/Mitte kommenden Jahres zum Aktienunternehmen werden. Das Management rechnet für das 2016 gegründete Start-up mit einer Bewertung von mehr als 20 Milliarden US-Dollar (18,3 Mrd. Euro).

Northvolt möchte auch in Deutschland eine Fabrik bauen, sie soll in Schleswig-Holstein in der Kleinstadt Heide gut hundert Kilometer nördlich von Hamburg entstehen. Es soll zudem ein Standort in Kanada im Gespräch sein. Die neuen Produktionsstätten sollen die bisherigen Fertigungs-, Montage-, Recycling-, Lieferketten- und Forschungseinrichtungen in Schweden, Polen, den USA, Norwegen und Portugal ergänzen.

Für IMCO ist die Investition in den Akkuhersteller laut Reuters das bisher größte Investment in Europa. „Northvolt passt wirklich zu vielen Trends, in die wir zu investieren versuchen“, sagte Rossitsa Stoyanova, Chief Investment Officer von IMCO, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur. „Ob es nun an die Börse geht oder privat bleibt, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind mit der Investition zufrieden.“ Ein Northvolt-Sprecher erklärte auf Reuters-Nachfrage, dass das Unternehmen hoffe, „die nächsten Schritte in unserem Finanzierungsplan in naher Zukunft“ bekannt zu geben.

„Wir freuen uns, mit den Fundamental-Equities- und Global-Infrastructure-Teams von IMCO zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die Zukunft sauberer Energie zu gestalten“, so Alexander Hartman, Finanzchef von Northvolt. „Diese Investition unterstützt unsere Expansionsbemühungen und ermöglicht es uns, unsere globale Präsenz weiter auszubauen und nachhaltige Fortschritte bei unserer Mission zu erzielen, die umweltfreundlichste Batterie der Welt zu liefern.“