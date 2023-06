Fiat gibt in Werbevideo Ausblick auf 600 Elektro

Seit 2020 bietet Fiat die neue Generation des Kleinwagens 500 exklusiv als Elektroauto an. Voraussichtlich noch in diesem Jahr folgt der nächste Vollstromer in Form des neuen 600. Im Vorfeld geben die Italiener im Rahmen einer Marketingaktion einen Ausblick auf das Design des 600 Elektro.

In einem Werbespot, der in Italien produziert wurde, taucht Markenchef Olivier François an Bord eines Fiat 600 Elektro in einem riesigen Farbtopf unter. Das zuvor silberne Fahrzeug erstrahlt anschließend in Orange, François bleibt dank dicht schließender Fenster trocken.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Der 600 wird als Nachfolger des mit Verbrennungsmotor und Hybridtechnik angebotenen aktuellen Mini-SUV 500X positioniert. In dem Video ist zu sehen, dass der 600 sich an der Designsprache des elektrischen 500 orientiert. Das erkennt man insbesondere vorne an den runden Scheinwerfer-Augen. Insgesamt wirkt das größere Modell aber weniger geglättet und knuffig.

Konkretes zum elektrischen 600 verrät Fiat noch nicht. Die Batterieversion könnte Anleihen beim Strom-SUV Avenger der Konzernschwester Jeep nehmen. Das würde eine Leistung von 115 kW (156 PS) und ein Drehmoment von 260 Newtonmetern bedeuten. Die Fahrbatterie des Avenger hat eine Kapazität von 54 kWh und ermöglicht damit eine WLTP-Reichweite von 394 Kilometern. Daneben könnte es den 600 auch mit Benzinaggregaten geben.