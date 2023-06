Toyota rückt Entwicklung von Batterie- und Wasserstofftechnik stärker in den Fokus

Unter dem Motto „Let‘s Change the Future of Cars“ hat die Toyota Motor Corporation ihre neueste Entwicklungsstrategie vorgestellt und eine Reihe neuer Technologien angekündigt, die den Wandel von einem reinen Automobilhersteller zu einem Mobilitätsdienstleister weiter vorantreiben sollen.

Der Fahrzeugbau soll künftig auf Grundlage von drei Schwerpunkten erfolgen. Der erste sei „die kompromisslose Umsetzung von Sicherheit und Schutz“, erklären die Japaner. Dafür entwickele das Unternehmen seine Assistenzsysteme „Toyota Safety Sense“ weiter, um Kunden sichere und zuverlässige Technologien anzubieten. Der zweite Schwerpunkt sei die gemeinsame Entwicklung mit Experten auf der ganzen Welt.

Als dritter Schwerpunkt werde das Thema Lokalisierung künftig weiter vorangetrieben.

„Kunden in unterschiedlichen Regionen haben verschiedene Anforderungen an ihre Fahrzeuge“, so Hiroki Nakajima, Executive Vice President and Chief Technology Officer bei der Toyota Motor Corporation. „Hier werden wir unser Know-how in den Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt nutzen, um maßgeschneiderte Lösungen für jeden Markt anzubieten.“

„BEV Factory“

Im Mai 2023 hat Toyota mit der „BEV Factory“ eine neue Organisation gegründet, die die Entwicklung und den Bau batterieelektrischer Fahrzeuge „erheblich beschleunigen“ soll. Unter anderem sollen durch den Einsatz von Batterien der nächsten Generation Reichweiten von bis zu 1000 Kilometern (und später noch mehr) ermöglicht werden. Darüber hinaus soll künstliche Intelligenz die Ingenieure beim Thema Design und Aerodynamik unterstützen.

Beim Karosseriebau seiner vollelektrischen Modelle setzt Toyota in Zukunft auf das sogenannte Gigacasting, bei dem die Karosserie aus drei Hauptkomponenten in einer neuen modularen Struktur aufgebaut wird. Damit ließen sich Bauteile und somit Fertigungskosten einsparen. Zusätzlich reduziere die selbststeuernde Produktionstechnologie Prozesse und Anlageninvestitionen um die Hälfte, so das Unternehmen.

„Mit der BEV Factory treibt Toyota die Entwicklung der nächsten Generation batterieelektrischer Fahrzeuge voran. Bis 2026 wird das Unternehmen eine komplett neue Produktreihe einführen und bis 2030 jährlich rund 1,7 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge produzieren“, heißt es.

„Steigendes Interesse an Wasserstoff“

Im Jahr 2030 werde Wasserstoff als Energieträger vor allem in Europa, China und Nordamerika von großer Bedeutung sein und der Brennstoffzellenmarkt ein Gesamtvolumen von rund 32 Milliarden Euro umfassen, prognostizieren die Japaner. Neben dem Einsatz der Brennstoffzellentechnologie in der Limousine Mirai hätten Toyota-Kunden ihr Interesse für den Kauf von insgesamt 100.000 Brennstoffzellen-Einheiten bis 2030 bekundet. Bei den meisten handele es sich um den Einsatz der Antriebstechnik in Nutzfahrzeugen.

Um auf die Veränderungen im Markt zu reagieren, will Toyota im Juli eine neue Organisation namens Hydrogen Factory gründen. „Hier wird das gesamte Know-how zum Thema Wasserstoff gebündelt, um von der Entwicklung über die Produktion bis zum Vertrieb schnelle Entscheidungen treffen zu können.“

Durch die Lokalisierung wichtiger Teilbereiche wie Forschung und Entwicklung sowie Produktion stärke man vor allem in China und Europa seine Führungsposition, so Toyota abschließend. „Durch Allianzen mit starken Partnern soll die Brennstoffzellentechnologie zunehmend kosteneffizienter werden. Um den breiten Einsatz von Wasserstoff zu fördern und den Energieträger wirtschaftlicher anzubieten, arbeitet Toyota mit seinen Partnern daran, die Kosten in Produktion und Logistik weiter zu optimieren.“