Stellantis stellt Elektroauto-Plattform STLA Medium vor

Stellantis stellt die Plattform STLA Medium vor – „eine globale, auf rein-elektrische Fahrzeuge ausgelegte Fahrzeug-Plattform mit hochmodernen Leistungsmerkmalen wie einer in dieser Klasse unübertroffenen Reichweite, Energieeffizienz, Leistung sowie Ladefähigkeit“. Davon können künftig diverse Marken profitieren, zu dem Konzern gehören bekannte Anbieter wie Fiat, Chrysler, Citroën, Opel, Peugeot oder Maserati.

Die STLA Medium-Plattform zeichne sich durch große Reichweite in Verbindung mit großer Flexibilität aus, erklären die Entwickler. Genutzt werde sie für mehrere Fahrzeuge und Antriebskonfigurationen im C- und D-Segment (Kompakt/Mittelklasse). Derzeit bietet Stellantis im C- und D-Segment eigenen Angaben nach 26 Fahrzeugtypen verschiedener Marken an, die auf unterschiedlichen Plattformen beruhen. Bis zu zwei Millionen Fahrzeuge pro Jahr könnten in mehreren Werken weltweit auf der STLA-Medium-Plattform gebaut werden. Noch in diesem Jahr laufe die Produktion in Europa an.

„Was wir heute sehen, ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahren kompromissloser Innovation – mit dem Ziel, eine saubere, sichere und erschwingliche Mobilität zu ermöglichen, unterstützt durch Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Euro in Elektrifizierung und Software bis 2025“, so Carlos Tavares, CEO von Stellantis. „Mit der STLA Medium-Plattform demonstriert Stellantis die Leistungsstärke seiner weltweiten technischen Community. Wir bieten Produkte an, die ganz und gar auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind und lang gehegte Annahmen zum Transport neu definieren. So arbeiten wir auf unser Ziel von Netto-Null-CO2-Emissionen bis 2038 hin.“

STLA Medium ist die erste der vier weltweiten Plattformen für batteriebetriebene Fahrzeuge, die Stellantis 2021 angekündigt hat. Sie sollen die Basis für die künftigen Produkte des Unternehmens bilden. Der Konzern will unter anderem bis 2030 einen Anteil von 100 Prozent batterieelektrischen Pkw in Europa und von 50 Prozent bei Pkw und Nutzfahrzeugen in den USA erreichen.

STLA Medium soll Kundenerwartungen übertreffen

STLA Medium erziele als auf batterieelektrische Fahrzeuge ausgelegte Plattform gemäß WLTP-Prüfverfahren eine elektrische Reichweite von mehr als 700 Kilometern beim „Performance-Paket“, während das Standardpaket mehr als 500 Kilometer Reichweite ermögliche, erklärt Stellantis. „Mit einer Nutzenergie von bis zu 98 Kilowattstunden (kWh) ist STLA Medium in seiner Klasse unübertroffen, was die Embedded Power angeht, also die auf die Räder übertragene Leistung.“

STLA Medium nutze eine elektrische Architektur auf der Grundlage einer 400-Volt-Batterie mit in dieser Klasse unübertroffener Energieeffizienz, Ladedauer und Konnektivität, heißt es. Je nach Nutzungsart könne der Verbrauch bei unter 14 kWh pro 100 Kilometern liegen. Die Batterie könne in 27 Minuten von 20 auf Prozent geladen werden.

Fahrzeuge, die auf der STLA Medium-Plattform basieren, sollen weltweit in den Verkauf gehen und wahlweise mit Front- oder Allradantrieb erhältlich sein. Dazu kommt ein zweites elektrisches Antriebsmodul im Heck. Die Ausgangsleistung liegt zwischen 160 und 285 kW (218/388 PS).

Die möglichen Karosserietypen umfassen Pkw, Crossover und SUV. STLA Medium ermöglicht den Designern laut Stellantis die Entwicklung von Fahrzeugen mit einem Radstand zwischen 2700 und 2900 Millimetern, einer Gesamtlänge von 4,3 bis 4,9 Metern, einer Bodenfreiheit von mehr als 220 Millimetern für Offroad-Tauglichkeit und Rädern mit bis zu 750 Millimetern Durchmesser.

„Darüber hinaus legten die Entwicklungs- und Fertigungsexperten von Stellantis größten Wert auf eine möglichst effiziente Installation der modularen, einlagigen Batterie mit hoher Energiedichte“, so der Konzern. Der Platz im Fahrzeug werde bei der Montage optimal genutzt, der niedrige Schwerpunkt verbessere Fahrverhalten und Handling. Die verschiedenen Plattformkomponenten wie Innenraumheizung/-kühlung, Lenkung, Bremsunterstützung und Antrieb seien alle auf möglichst geringen Energieverbrauch ausgelegt.

Zudem senke STLA Medium die Batteriekosten und ermögliche höhere Produktionsvolumina. Die Außenabmessungen der Batterie seien bei allen Energiespeichervarianten gleich, ebenso Halterung und Kühlung.

Zukunftssichere Plattformen

Alle vier STLA-Plattformen (Small/Medium/Large/Frame) seien auf Zukunftssicherheit ausgelegt – „dazu modular und sehr flexibel bei Radstand, Breite, Überstand, Bodenfreiheit und Federung“, unterstreicht Stellantis. „Leistungsstärke und Leistungsmerkmale der Fahrzeuge auf STLA-Basis werden sich mit der Implementierung der STLA Brain-Architektur sowie der STLA SmartCockpit- und der STLA AutoDrive-Plattformen zukünftig weiter verändern und verbessern – angedacht sind unter anderem Over-the-Air Updates der Software und Verbesserungen an der Hardware.“

Die große Flexibilität der technischen Ausstattung betreffe nicht zuletzt den Antrieb, Front-, Heck-, Allrad- und energievariabler Antrieb stünden zur Wahl. Dazu werde eine Familie von drei skalierbaren elektrischen Antriebsmodulen angeboten.

Die Plattformen seien bereits heute auf künftige Batteriearten, darunter Nickel- und Kobalt-freie Batterien sowie Festkörper-Batterien, ausgelegt. „So kann Stellantis seine Fahrzeuge auf ein ideales Verhältnis von Kosten und Leistung hin konfigurieren“, erklärt der Konzern.