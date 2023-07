VinFast eröffnet in Berlin dritten Deutschland-Showroom

Der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen VinFast hat im Juli die Türen zu seinem neuen Showroom in Berlin geöffnet. Der Standort ist der dritte in Deutschland und setzt den Ausbau des Netzwerkes der Marke in Europa fort.

Der Showroom liegt im Herzen der Hauptstadt in der Nähe des Boulevards Unter den Linden, des Gendarmenmarktes sowie des Brandenburger Tores (Friedrichstrasse 79-80, 10117 Berlin). „Der neue Store präsentiert das Angebot vollelektrischer SUV der Marke mit dem Ziel, ihre Präsenz in der Region zu erhöhen“, heißt es. Zu sehen sind die ersten hierzulande angebotenen Fahrzeuge VF 8 und VF 9.

„Das wachsende Filialnetz von VinFast ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, während der gesamten Reise zum Besitz eines Elektrofahrzeugs zuverlässige Verbindungen zu unseren europäischen Kunden aufzubauen“, so Nguyen Thanh Thuy, CEO von VinFast Europe. „‚VinFast Berlin‘ als neuer Bestandteil unser Präsenz in Europa zeigt deutlich unser anhaltendes Engagement und unsere Investitionen, um die Revolution der nachhaltigen Mobilität in der Region voranzutreiben.“

VinFast Berlin ergänzt die bereits bestehenden Filialen in Köln und Oberhausen, in Paris Madeleine, Paris Raspail und Rennes in Frankreich sowie in Amsterdam und Rotterdam in den Niederlanden. Weitere sollen in Deutschland „voraussichtlich bald“ in Hamburg, München und Frankfurt sowie in Den Haag in den Niederlanden und in Nizza sowie Montpellier in Frankreich eröffnet werden. Weitere europäische Standorte will VinFast in diesem Jahr bekannt geben.

Die Expansion des Unternehmens verläuft derweil langsamer als geplant und erfordert mehr Geld. Bei dem vor sechs Jahren gegründeten Autohersteller erwartet man dennoch einen deutlichen Absatzschub. Das Management geht davon aus, in diesem Jahr bis zu 50.000 Elektrofahrzeuge zu verkaufen. Das würde einer fast siebenfachen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entsprechen. Ende 2024 könnte man die Gewinnschwelle erreichen.

VinFast hat im Mai angekündigt, zwei weitere Modelle in das Programm aufzunehmen: einen elektrischen Pick-up-Truck und ein batteriebetriebenes Stadt- oder „Mini-Auto“. Zuvor hatte die Marke fünf SUV und Crossover verschiedener Größen vorgestellt.