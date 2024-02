Polestar expandiert mit neuem „Space“ in Hannover

Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar setzt die Expansion in Deutschland mit der Eröffnung eines neuen Polestar Space in Hannover fort.

Der Polestar Space Hannover befindet sich auf dem großen Parkplatz am A2 Center Altwarmbüchen direkt an der Autobahn A2. Der Standort eröffnete am 5. Februar 2024 und bietet Kunden die Möglichkeit, die neuesten Modelle der Marke kennenzulernen, sich zu elektrischem Fahren beraten zu lassen und das aktuelle Modell der Marke, die Mittelklasse-Limousine Polestar 2, Probe zu fahren.

Polestar 3, das erste SUV des Unternehmens, soll im zweiten Quartal auf den Markt kommen, und das SUV Coupé Polestar 4, das seit Kurzem zum Verkauf steht, im dritten Quartal.

„Die Neueröffnung des neuen Polestar Spaces in Hannover folgt nun konsequent als weiterer logischer Schritt in Richtung der künftigen Wachstumspläne von Polestar. In der Region Hannover wurde in den letzten Jahren ein großes Verbraucherinteresse an Elektromobilität verzeichnet“, so das Unternehmen. Polestar war bereits im Sommer 2023 mit einer temporären Präsenz im Rahmen eines „Multibrand Stores“ in der Hannover Innenstadt aktiv. Der neue Polestar Space in der Stadt ist der neunte in Deutschland.

„Die Eröffnung des Polestar Spaces in Hannover markiert einen weiteren aufregenden Moment für uns als Marke und für die Metropolregion im Herzen Niedersachsens gleichermaßen“, so Willem Baudewijns, Head of Polestar Deutschland. „Wir haben uns bewusst für diesen Standort entschieden, da die Region von Interessentinnen und Interessenten bereits sehr gut angenommen wurde. Es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, unseren Kundinnen und Kunden deutschlandweit eine erstklassige Betreuung zu bieten, und das unkompliziert und möglichst nah am Wohnort.”