Google-Auswertung: Tesla in 39 Ländern meistgesuchte Auto-Marke

Das Portal Autotrader hat von Google bereitgestellte Daten ausgewertet, um die über die Suchmaschine gefragtesten Automarken zu identifizieren. Das Interesse wurde anhand von Daten zur Kombination der berücksichtigten 203 Marken mit „kaufen“ oder „zu verkaufen“ als Sucheingabe in der Landessprache im Zeitraum Januar bis Dezember 2022 ermittelt.

Tesla war demnach die Automarke, nach der 2022 weltweit am meisten gesucht wurde. In 39 Ländern wurde nach dem US-Hersteller bei zum Verkauf stehenden Autos am häufigsten gegoogelt. In den USA, Kanada, Frankreich, Spanien, Deutschland, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Skandinavien lag Tesla an erster Stelle.

An zweiter Stelle findet sich mit Jeep ebenfalls eine US-Marke, die Stellantis-Tochter lag im untersuchten Zeitraum in 27 Ländern an der Spitze, darunter Island, Mexiko, Argentinien, Indien und die Philippinen.

Die Plätze drei und vier gehen an BMW und Toyota. Der deutsche Premiumhersteller war demnach 2022 die Automarke, die die Menschen in 20 Ländern am meisten kaufen wollten, darunter das Vereinigte Königreich, Südafrika, Estland und Jamaika. Toyota war der Autohersteller, nach dem in Namibia, Litauen und Venezuela am meisten gesucht wurde.

Mercedes rundet die laut der Google-Auswertung fünf beliebtesten Automarken der Welt ab und lag 2022 in elf Ländern an der Spitze, darunter Saudi-Arabien, Malaysia und Puerto Rico.

In die Top 10 haben es mit Lamborghini und Ferrari auch zwei Supersportwagen-Marken geschafft. In Italien lage letztere sogar ganz vorne. Lamborghini war in keinem europäischen Land an der Spitze, aber in gleich vier nordamerikanischen Ländern: Honduras, die Cayman-Inseln, Montserrat und Dominica.