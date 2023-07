Erstmals mehr Elektroautos als Diesel in Europa neu zugelassen

In der EU sind im Juni erstmals mehr Elektroautos als Dieselautos neu zugelassen worden. Während der Marktanteil der Vollstromer im zurückliegenden Monat auf 15,1 Prozent stieg, lag der Anteil der Dieselautos laut dem Herstellerverband Acea bei 13,4 Prozent.

Insgesamt stiegen die Neuzulassungen in der EU in der ersten Hälfte des Jahres deutlich an (+17,9 %) und erreichten 5,4 Millionen Einheiten. Die Entwicklung in den letzten Monaten deutet darauf hin, dass sich die europäische Automobilindustrie von den durch die Pandemie verursachten Lieferunterbrechungen erholt. Allerdings sind die kumulierten Volumina im Vergleich zu 2019 um 21 Prozent niedriger. Die meisten Märkte der Region sind in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 deutlich gewachsen, darunter die vier größten Spanien (+24,0 %), Italien (+22,8 %), Frankreich (+15,3 %) und Deutschland (+12,8 %).

Der Marktanteil von Elektroautos stieg im Juni von 10,7 auf 15,1 Prozent und übertraf damit zum ersten Mal den Anteil der Dieselfahrzeuge. Das wurde mit 158.252 Batterie-Fahrzeugen erreicht. Die meisten EU-Märkte verzeichneten Zuwächse im zweistelligen und dreistelligen Prozentbereich, darunter die größten wie die Niederlande (+90,1 %), Deutschland (+64,4 %) und Frankreich (+52,0 %). Dies trug zu einem Wachstum von 53,8 Prozent seit Jahresbeginn bei, mit 703.586 verkauften Einheiten zwischen Januar und Juni.

Hybridautos blieben mit einem Marktanteil von 24,3 Prozent die zweitbeliebteste Wahl unter den Neuwagenkäufern. Ihre Zulassungen stiegen im Juni um 32,4 Prozent und erreichten 254.100 Einheiten. Dieses Wachstum wurde vor allem durch Zuwächse auf den größten Märkten der EU erzielt: Deutschland (+59,1 %), Italien (+29,9 %), Frankreich (+27,9 %) und Spanien (+22,7 %). Insgesamt stieg der Absatz von Hybridautos von Januar bis Juni um 27,9 Prozent auf fast 1,4 Millionen Einheiten und eroberte damit 25 Prozent des Marktes.

Der EU-Markt für neue Plug-in-Hybridfahrzeuge erholte sich im Juni mit einem Anstieg der Zulassungen um 13,4 Prozent. Obwohl in Deutschland, dem größten Markt für diese Antriebsart, ein deutlicher Rückgang der Verkäufe um 39,2 Prozent zu verzeichnen war, wurde dieser Rückgang durch den Anstieg in Frankreich (+49,9 %) und Spanien (+51,7 %) weitgehend ausgeglichen. Der Gesamtmarktanteil von Plug-in-Hybriden sank trotz des Anstiegs der Zulassungen von 8,2 Prozent im Juni letzten Jahres auf 7,9 Prozent.

Der Markt für Benzinfahrzeuge wuchs in der EU im Juni um 11 Prozent auf 379.067 Einheiten, sie sind damit weiter die beliebteste Antriebsart. Der Marktanteil ging jedoch von 38,5 Prozent im Juni 2022 auf 36,3 Prozent zurück. Das Wachstum war in erster Linie auf Zuwächse in den vier größten EU-Märkten zurückzuführen, insbesondere in Deutschland (+19,8 %) und Spanien (+11,9 %). In der ersten Jahreshälfte wurden in der EU mehr als 2 Millionen Benzin-Pkw verkauft, was einem Anstieg von 15,9 Prozent gegenüber 2022 entspricht.

Im Gegensatz dazu ist der EU-Markt für Dieselfahrzeuge im vergangenen Monat weiter zurückgegangen (-9,4 %), trotz des Wachstums in Deutschland (+10,3 %) und auf den mitteleuropäischen Märkten, insbesondere in Rumänien (+22,4 %). Der Marktanteil von Diesel-Pkw liegt nun bei 13,4 Prozent, gegenüber 17,4 Prozent im Juni letzten Jahres.