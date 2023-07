Volkswagen-Chef: E-Auto für 20.000 Euro „so in den nächsten fünf Jahren“ realistisch

Volkswagen-Vorstand Oliver Blume hat in einem Interview mit der Tagesschau über die schwächelnde Nachfrage nach Elektroautos gesprochen. Das liege insbesondere auch an weniger staatlicher Förderung und der Ladeinfrastruktur. Für die Zukunft bekräftigte der Manager die Arbeit an modernen Vollstromern, die auch ohne Subvention erschwinglich sein sollen.

In Europa spüre das Unternehmen bei der Nachfrage im Moment eher eine Zurückhaltung. Das sei gerade bei den Elektrofahrzeugen dadurch begründet, dass Unterstützungen von staatlicher Seite in einigen Ländern weggefallen sind, so Blume. Es gebe ein inflationäres Umfeld und deshalb auch gestiegene Preise. China sei weiterhin volatil, der Markt noch nicht so stark zurückgekommen, wie das vermutet wurde. In Nordamerika sei die Marktentwicklung „sehr positiv“.

Beim Hochlauf der Elektromobilität sind laut dem auch die Volkswagen-Tochter Porsche führenden Manager drei Faktoren entscheidend. „Das sind die richtigen Produkte – dafür sind wir verantwortlich, das heißt zu einem vernünftigen Preis mit dem richtigen Technologie-Profil der Produkte. Auf der anderen Seite spielt die Ladeinfrastruktur eine große Rolle – das ist zum Teil unsere Verantwortung.“

Volkswagen werde bis 2025 weltweit rund 45.000 Ladepunkte selbst aufstellen, brauche aber auch Unterstützung von staatlicher Seite, gerade im öffentlichen Ladenetzwerk, aber auch von Partnern in der Energieindustrie oder von den Mineralölherstellern. „Ganz maßgeblich“ für den Hochlauf der Elektromobilität sei außerdem der Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Noch sind Elektroautos meist deutlich teurer in der Anschaffung als herkömmliche Pkw. Mit steigender E-Mobilität würden auch die Kosten sinken, weil sich dann höhere Skaleneffekte ergeben im Vergleich zu den Verbrennern, die mit größeren Regulierungen versehen werden, erklärte Blume. Da werde sich die Differenz dann noch mal verkleinern.

Das Wesentliche sind laut dem Volkswagen-Chef die Batteriezellen. Der Konzern setze auch auf eine eigene Akkufertigung. Es sei „ganz besonders wichtig“, die richtigen Rahmenbedingungen zu bekommen, um die hohen Materialkosten auf ein Niveau zu bringen, dass man Fahrzeuge mit günstigen Preisen anbieten kann. So spielten etwa die Energiekosten eine große Rolle.

Blume verwies auf die Pläne für ein in Europa 25.000 Euro kostendes modernes Elektroauto, das zur Mitte des Jahrzehnts starten soll. „Perspektivisch kann ich mir schon vorstellen, dass wir Richtung 20.000 Euro kommen“, sagte er. Das seien „Planungen nach vorn“. Er sehe den Volkswagen-Konzern in der Verpflichtung, gerade auch kleinere Fahrzeuge anzubieten. Ein 20.000 Euro kostendes Elektroauto sei „so in den nächsten fünf Jahren“ realistisch.