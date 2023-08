Analyse: Globale Markt- und Absatztrends der E-Mobilität

Der globale Hochlauf der Elektromobilität nimmt trotz konjunktureller Herausforderungen weiter Fahrt auf. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 wurden in den automobilen Kernregionen China, Europa (EU-EFTA-UK) und USA insgesamt mehr als 4 Millionen vollelektrische Fahrzeuge (Battery Electric Vehicle/BEV) neu zugelassen (+36 %), berichtet das Center of Automotive Management (CAM).

US-Hersteller Tesla bleibt demnach mit etwa 889.000 Auslieferungen (+57 %) weiterhin global an der Spitze, BYD aus China legt allerdings mit rund 617.000 Verkäufen (+90 %) kräftig zu. Die Volkswagen-Gruppe steigert ihren Absatz deutlich auf 321.000 Einheiten (+49 %), während die Konzerne SAIC (China/-7 %), Hyundai (Südkorea, inkl. Kia/+24 %) und der internationale Autokonzern Stellantis (+24 %) entweder leichte Rückgänge verzeichnen oder nur unterdurchschnittlich wachsen.

Die deutschen Premiumhersteller BMW (+101 %) und Mercedes-Benz (+85 %) verdoppeln in etwa ihre vollelektrischen Auslieferungen im Vergleich zur Vorjahresperiode. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet das CAM mit knapp 10 Millionen BEV, davon etwa 6 Millionen in China, 2 Millionen in Europa und etwa 1,2 Millionen in den USA.

China weiter klarer Leitmarkt

China bleibt mit weitem Abstand globaler Leitmarkt der E-Mobilität: Zwischen Januar und Juni 2023 wurden laut der Auswertung rund 2,6 Millionen BEV neu zugelassen, was einer Steigerung von 31 % entspricht. Mit einem BEV-Anteil von etwa 23 % in den ersten sechs Monaten ist damit fast jedes vierte neu zugelassene Auto in China vollelektrisch.

Auch in Europa steigen die BEV-Verkäufe weiterhin dynamisch: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht sich der Absatz von E-Fahrzeugen um mehr als 45 % auf nunmehr 939.000 Einheiten. Davon entfällt mehr als die Hälfte aller BEV-Neuzulassungen auf die Länder Deutschland (220.000), Großbritannien (153.000) und Frankreich (138.000).

In den USA zeichnet sich gemäß dem CAM insgesamt der stärkste Zuwachs ab: In den ersten sechs Monaten legten vollelektrische Fahrzeuge um mehr als 47 % zu und erreichten ein Niveau von rund 560.000 Einheiten. Mit etwa 60 % Marktanteil wird das US-Wachstum noch immer maßgeblich vom heimischen Elektroauto-Pionier Tesla getrieben. Sowohl die anderen US-Hersteller GM und Ford als auch asiatische und deutsche Hersteller spielen hingegen nach wie vor keine nennenswerte Rolle.

Tesla weiter E-Auto-Branchenprimus

Die Entwicklungsdynamik der absatzstärksten Automobilhersteller der reinen Elektromobilität (BEV) zeigt im ersten Halbjahr 2023 ein zweigeteiltes Bild. Während wenige Top-Performer trotz konjunktureller Herausforderungen hohe BEV-Wachstumsraten erzielen, ist bei einigen Unternehmen die BEV-Absatzdynamik gering. Im globalen Ranking liegt Tesla mit 889.000 Elektrofahrzeugen und einem Zuwachs von 57 % im Vergleich zum Vorjahreszeitrum auf Platz 1. Auf Rang 2 steigert BYD die BEV-Auslieferungen um 90 % auf jetzt 617.000 Einheiten und kommt dem Branchenprimus Tesla immer näher. Bei BYD machen BEV und PHEV jeweils rund 50 Prozent der Gesamtabsätze aus.

Am Volkswagen-Konzernabsatz haben Elektrofahrzeuge mit einem Anteil von 7,6 % weiterhin eine relativ geringe Bedeutung. Auf Rang 4 kommt der chinesische SAIC-Konzern. SAIC profitiere bislang stark von den Auslieferungen des elektrischen Kleinstfahrzeugs Hongguang Mini EV, die jedoch abnehmen, erklärt das CAM. Die Analysten gehen von einem Rückgang der BEV-Zulassungen auf 300.000 Einheiten (-7 %) aus, wobei der BEV-Verkaufsanteil von SAIC mit 27 % noch immer auf hohem Niveau liegt.

Hyundai kommt mit 230.000 BEV-Absätzen auf Rang 5, knapp vor der chinesischen Herstellergruppe Geely (inkl. Volvo) und GAC. Die Top 10 komplettieren Stellantis, BMW und die Mercedes-Benz Group. Hyundai und Stellantis konnten ihre BEV-Verkäufe um jeweils 24 % steigern, wobei der Anteil an den Gesamtverkäufen mit 6 % (Hyundai) beziehungsweise 5 % (Stellantis) weiterhin überschaubar bleibt. Dagegen zeichnet sich bei der Geely-Gruppe (+78 %) und GAC (+111 %) eine deutlich dynamischere Entwicklung ab. Beide Unternehmen steigern nicht nur ihre Auslieferungen weit überdurchschnittlich, sondern weisen auch hohe BEV-Verkaufsanteile von 21 % (Geely) und 53 % (GAC) auf.

Eine ähnlich gute Performance zeigen die beiden deutschen Premiumhersteller BMW und Mercedes-Benz: Mit 153.000 (BMW) beziehungsweise 122.000 (Mercedes) Einheiten können beide Unternehmen ihre BEV-Auslieferungen in der ersten Jahreshälfte nahezu verdoppeln. Allerdings liegt BMW mit einem BEV-Anteil von 13 % leicht vor Mercedes mit 11 % (nur Pkw) beziehungsweise 10 % (inkl. Vans).

Kosten- & Konsolidierungsdruck steigt

Studienleiter Stefan Bratzel: „Die Elektromobilität wird im globalen Vergleich vor allem durch Tesla und BYD getrieben, auf die allein bereits 37 % der BEV-Absätze in den Kernregionen entfallen. Der durch Tesla ausgelöste Preiskampf setzt den Wettbewerbern enorm zu, die zunehmend zu Preisanpassungen gezwungen sind. Damit steigt der Kosten- und Konsolidierungsdruck, da die Margen der Elektromobilität bei vielen etablierten Volumenherstellern gering oder negativ sind. Für den weiteren Markthochlauf der Elektromobilität muss das Modellangebot von preisgünstigen Fahrzeugen deutlich erhöht werden.“

Bei den Prognosen für das Gesamtjahr 2023 geht das CAM von etwa 10 Millionen BEV-Neuzulassungen (+35 %) weltweit aus. Der chinesische Markt wird dabei weiterhin mit rund 6 Millionen Einheiten eine führende Rolle bei der Antriebswende einnehmen (+20 %). In Europa dürften sich rückläufige Förderungen sowie konjunkturelle Herausforderungen dämpfend auf die Neuzulassungen auswirken. Das CAM erwartet hier etwa 2 Millionen BEV (+27 %), wobei für Deutschland rund 430.000 Elektrofahrzeuge prognostiziert werden. Die USA befinden sich im Vergleich der Kernregionen noch in der frühsten Wachstumsphase. Ausgiebige Förderkulissen sowie die aggressive Preispolitik seitens des Marktführers Tesla könnten die BEV-Neuzulassungen auf etwa 1,2 Millionen Fahrzeuge anheben (+50 %), so das CAM.