E-Mobilitäts-Analyse: Wettbewerb um Marktanteile wird intensiver

Die Deutsche Bank analysiert in einem Bericht die jüngsten Entwicklungen des Marktanteils von Elektroautos in wichtigen Automobilmärkten (Europa, USA, China) und die Rolle der deutschen Hersteller beziehungsweise Konzernmarken in diesem Marktsegment.

In Europa gewinne die Elektromobilität an Fahrt (Marktanteil 2022: 22,9 %; Battery Electric Vehicle/BEV und Plug-in Hybrid Electric Vehicle/PHEV), erklären die Analysten. Die Marktanteile der neu zugelassenen Elektroautos seien in Nordeuropa am höchsten. In Ost- und Südeuropa seien Elektroautos nach wie vor unterrepräsentiert. Hohe Anschaffungspreise, eher niedrige Einkommen und eine unterentwickelte Ladeinfrastruktur seien die Gründe hierfür.

In Deutschland habe eine Änderung des Förderregimes zu Beginn des Jahres 2023 zu Verschiebungen der Marktanteile geführt. Mit der Reform des deutschen „Umweltbonus“ werde nur noch der Kauf von BEV direkt subventioniert. Die Reform habe dazu geführt, dass viele Käufe von Elektroautos Ende 2022 vorgezogen wurden.

Die künftigen Marktanteile der deutschen Konzernmarken auf dem europäischen Elektroautomarkt werden laut der Analyse davon bestimmt, inwieweit sich die hiesigen Hersteller auf die Produktion von Fahrzeugen im höheren Preissegment konzentrieren und das Volumensegment eher der Konkurrenz überlassen. Der Erfolg chinesischer Hersteller, die in den europäischen Markt eintreten wollen, hänge davon ab, ob sie in der Lage sind, eine potenzielle Lücke im Volumensegment für Elektroautos zu schließen.

In China erreichten Elektroautos im Jahr 2022 laut der Auswertung einen Marktanteil am Gesamtabsatz von fast 28 Prozent (BEV und PHEV). Deutsche Konzernmarken haben einen relativ geringen Marktanteil im Elektroauto-Segment (2022: 5 %). Chinesische Hersteller besetzen das Volumensegment in größerem Umfang. „Die deutschen Automobilhersteller dürften weiterhin bestrebt sein, ihren Marktanteil in China im Premiumsegment zu sichern oder auszubauen. Für deutsche Hersteller dürfte es wenig sinnvoll sein, den Wettbewerb im Volumensegment zu intensivieren, da der chinesische Vorsprung in Bezug auf Skaleneffekte und Kundenakzeptanz bereits sehr groß ist“, so die Analysten.

In den USA sei die E-Mobilität noch ein Nischenmarkt, aber der regulatorische Rahmen verbessere sich, heißt es weiter. Der Anteil deutscher Marken am US-Markt für Elektroautos sei im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ hoch (11 % im Jahr 2022).

In vielen Ländern mit niedrigerem Einkommen spiele die Elektromobilität noch keine große Rolle, erklären die Analysten. Stromknappheit oder ein hohes lokales Angebot an Biokraftstoffen verringerten die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Umstellung auf batterieelektrische Mobilität. Daher müssten die Automobilhersteller zweigleisig fahren, um die Nachfrage auch in den Ländern zu bedienen, die vorerst auf Verbrennungsmotoren setzen.

Förderung bleibt wichtig

„Die unterschiedliche Dynamik beim Hochlauf der Elektromobilität in einzelnen Automärkten sowie die Verschiebungen der Marktanteile zwischen BEV und PHEV zeigen, dass die politischen Rahmenbedingungen (direkte und indirekte Subventionen für E-Autos oder Belastungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor) sowie der Ausbau der Ladeinfrastruktur nach wie vor von enormer Bedeutung für die Kundenakzeptanz sind“, so die Deutsche Bank. „Dies wird vorerst auch so bleiben, wenngleich sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Elektroautos gegenüber Benzinern und Diesel-Pkw verbessern dürfte. Zudem wird der technische Fortschritt (höhere Reichweite, kürzere Ladezeiten) die Nachfrage nach E-Autos unabhängiger von Subventionen machen.“

Deutsche Konzernmarken seien im Bereich E-Mobilität in den großen Automärkten unterschiedlich erfolgreich. In Europa liege ihr Marktanteil bei Elektroautos aktuell leicht unter jenem bei den gesamten Pkw-Neuzulassungen. In den USA erzielten deutsche Hersteller bei Elektroautos einen größeren Marktanteil als im Gesamtmarkt. In China lägen deutsche Hersteller jedoch spürbar hinter den heimischen Anbietern und Tesla.

„Wir erwarten, dass der Wettbewerb im Bereich der E-Mobilität in allen Märkten weiter zunehmen wird“, so die Analysten. „Gerade chinesische Automarken könnten künftig auch in Europa zu neuen Konkurrenten im Volumensegment werden. Marktanteile beziehen sich auf Stückzahlen. Sollten sich deutsche Konzernmarken vor allem auf das Premiumsegment konzentrieren und sich aus dem Volumensegment eher zurückziehen, könnte dies einen schrumpfenden Marktanteil bei ordentlicher Rendite pro Fahrzeug bedeuten.“

Zum Gesamtbild gehöre auch, dass die Elektromobilität in vielen Staaten mit niedrigeren Einkommen nach wie vor keine große Rolle spiele. In Ländern mit Stromknappheit oder mit einem hohen lokalen Aufkommen an (konventionellen) Biokraftstoffen (z. B. Indien, ASEAN-Staaten, Brasilien, große Teile Afrikas) sei vorerst nicht mit einer massiven Umstellung auf batterieelektrische Mobilität zu rechnen, selbst wenn manche Staaten in die Förderung von Elektroautos einsteigen. Dort würden in den kommenden Jahren weiterhin vor allem Autos mit Verbrennungsmotor abgesetzt, auch wenn der Absatz von Elektroautos schneller wachsen dürfte.

Die Autohersteller müssten in gewisser Weise also zweigleisig fahren. Aber selbst in der EU, wo ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen verkauft werden dürfen, sei der Anteil von Elektroautos in vielen ost- und südeuropäischen Ländern noch gering.