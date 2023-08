Hyundai-Umfrage: „Nachhaltigkeit und E-Mobilität sind die Lifestyle-Trends“

Ein nachhaltigerer Lebensstil hat für die europäischen Verbraucher in diesem Jahr oberste Priorität. Das hat eine repräsentative Umfrage ergeben, die die Meinungsforscher von Civey im Auftrag von Hyundai durchgeführt haben. Befragt wurden 2617 Personen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Fast die Hälfte der Teilnehmer (48 %) planen, bei ihren Haushaltseinkäufen auf Nachhaltigkeit zu achten.

Die Umfrageergebnisse ergeben laut Hyundai auch, dass Nachhaltigkeit der wichtigste Lifestyle-Trend bei einer Mehrheit der europäischen Verbraucher ist, unabhängig von Alter und Geschlecht. Die Befragten im Alter zwischen 50 und 69 Jahren zeigten mit 54 Prozent die größte Bereitschaft, nachhaltiger zu handeln, gefolgt von den 35- bis 49-Jährigen mit 48 Prozent und den 18- bis 34-Jährigen mit 42 Prozent. Frauen (49 %) ist Nachhaltigkeit geringfügig wichtiger als Männern (47,5 %).

Von der Corona-Pandemie bis hin zum Krieg in der Ukraine haben die Kunden in Europa die Folgen der Inflation zu spüren bekommen. Die Umfrage ergab, dass die europäischen Verbraucher derzeit unter wirtschaftlichem Druck stehen: 37 Prozent der Befragten erwarten, dass sie ihr Haushaltsbudget in diesem Jahr kürzen werden. Obwohl diese wirtschaftlichen Herausforderungen die Verbraucher weiterhin belasten, haben einige Branchen nicht die gleichen Auswirkungen zu spüren bekommen. Was die Automobilindustrie betrifft, so möchte ein Großteil der Europäer nach wie vor nicht auf das eigene Auto verzichten. Nur 12 Prozent der Befragten ziehen diese Option in Betracht.

Die Bedrohung durch den Klimawandel und die angestrebte Abkehr von nicht erneuerbaren Energiequellen haben den „Umstieg auf Elektromobilität“ mit der „Reduzierung des Haushaltsbudgets“ gleichgestellt. Europaweit erwägen 37 Prozent der Befragten den Umstieg auf E-Mobilität, einschließlich Elektroautos und E-Bikes.

Der Umfrage zufolge ist die emissionsfreie Mobilität in der jüngeren Generation am stärksten ausgeprägt. Bei den 18- bis 34-Jährigen sowie bei den 35- bis 49-Jährigen ist dies die am zweithäufigsten erwartete Veränderung des Lebensstils. Konkret erwarten 39 Prozent der beiden Altersgruppen, dass sie 2023 auf E-Mobilität umsteigen werden.

Im Ländervergleich war Deutschland der einzige Markt, in dem die Befragten den Umstieg auf Elektromobilität an die erste Stelle setzten – vor der Nachhaltigkeit an zweiter Stelle.