Studie: Rabattschlacht bei Elektroautos erreicht Europa

Wer sich demnächst ein Elektroauto zulegen möchte, profitiert bei einigen Modellen laut einer Studie zunehmend von Rabatten. Der Unternehmensberatung PwC Strategy& zufolge stieg der durchschnittliche Rabatt für Stromer im Premiumsegment im Deutschland von Juni bis Juli um ein Viertel auf 14 Prozent.

Im mittleren Segment sei der Durchschnittsrabatt um ein Drittel auf 11 Prozent gewachsen. „Lediglich im Volumenmarkt, in dem weiterhin die höchsten staatlichen Kaufprämien locken, blieben die Rabatte weitgehend gleich“ bei 9 bis 10 Prozent, so PwC.

Im Kampf um Marktanteile lieferte sich die Autobauer eine Elektroauto-„Rabattschlacht“, die nun Europa erreicht, so die Branchenexperten. Nachdem Corona-Lockdowns und Lieferengpässe lange für ein knappes Angebot und hohe Preise gesorgt hätten, ziehe die Autoproduktion wieder an. Die Daten zeigten, dass die Autobauer am deutschen Markt verstärkt auf Rabatte setzen und diese auch für Elektroautos gewähren.

Mit einem Anteil von knapp 16 Prozent an den Zulassungen seien die E-Autos jetzt auf der Schwelle zum Massenmarkt. Damit „herrschen nun auch im Elektrosegment normale Marktbedingungen mit allem, was dazu gehört“, sagte PwC-Branchenexperte Felix Kuhnert. „Die Early-Adopter und Überzeugungskäufer haben sich eingedeckt. Nun greifen die Mainstreamkäufer zu, die jedoch härtere Kriterien hinsichtlich Produkt und Preis anlegen.“

Die Rabatte belasteten die Gewinnmargen der Hersteller. Zudem stiegen die Preise für Lithium und andere Rohstoffe wieder. Die deutschen Autobauer würden in einen Preiskampf gezwungen, den sie nur bestehen könnten, wenn sie Puffer bei den Kosten hätten, so die Berater. In Deutschland gebaute Stromer seien rund 40 Prozent teurer als die gleichen Modelle, die in China produziert und verkauft werden. Autokonzerne der Volksrepublik verkauften ihre E-Modelle in Deutschland ebenfalls rund 40 Prozent teurer als im Heimatmarkt, wo es gerade weitere Preissenkungen gegeben habe.

„Preiskrieg“ kommt nach Europa

Damit tritt ein, was unter anderem bereits Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research in Düsseldorf vorhergesagt hat. „Ich erwarte einen heftigen Preiskampf bei Elektroautos in Europa“, so der Autoexperte im Juli „Tesla hat in den vergangenen 15 Monaten deutlich mehr Fahrzeuge produziert als verkauft, und in China kann der Hersteller seine Autos nicht mehr mit Rabatten auf den Markt werfen. Dadurch verlagert sich der Preiskrieg nach Europa.“

Bei vielen Herstellern gibt es laut dem CAR Anzeichen, dass es nicht mehr so gut läuft mit den Elektroautos. Laut Berechnungen des Instituts sind die Rabatte auf Batteriefahrzeuge zuletzt deutlich gestiegen. Modelle aus dem VW-Konzern beispielsweise gebe es inklusive der hiesigen Elektroauto-Förderung „Umweltbonus“ teilweise um mehr als zwanzig Prozent unter Listenpreis. Beim elektrischen MINI von BMW seien sogar über 30 Prozent drin. Selbst beim im zurückliegenden Jahr noch stark gefragten, mit langen Lieferzeiten angebotenen SUV Enyaq iV lege Škoda inzwischen zum Umweltbonus noch einmal 14 Prozent Rabatt obendrauf.

Zwar boomen Elektroauto nach den jüngsten Zulassungszahlen in Deutschland weiter. Doch der Elektro-Markt sei schwächer, als es scheine, erklärte Dudenhöffer. „Die Zulassungszahlen, die wir im Moment sehen, zeigen die Realität von gestern.“ Die aktuellen Auslieferungen kämen vor allem aus dem Auftragsbestand. „Der Auftragseingang ist dagegen deutlich niedriger als 2022.“ Zentraler Grund sei der gesunkene Umweltbonus.