VW-CEO: „Wir investieren als Konzern und Marke massiv in Technologie“

VW hat im Werk Emden mit der Produktion seines neuen Elektroautos ID.7 begonnen, das im Herbst auf den Markt kommen soll. Markenchef Thomas Schäfer bekräftigte bei dem Festakt dazu, dass der Wolfsburger Automobilhersteller die Elektromobilität weiter vorantreiben wird.

„Die Markteinführung des ID.7 ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die elektrische Zukunft unserer Marke“, sagte Schäfer. „Wir investieren als Konzern und Marke massiv in Technologie, neue Produkte und die Transformation unserer Standorte wie hier in Emden.“

Der ID.7 ist eines von zehn neuen E-Auto-Modellen, das VW von 2023 bis 2026 auf den Markt bringen möchte. „Spätestens 2033″ will die Marke in Europa nur noch Vollstromer produzieren. Schäfer betonte bei seinem Besuch in Emden: „Ein Systemwechsel zur E-Mobilität braucht eine gemeinsame Anstrengung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Eine kundenorientierte, funktionierende Ladeinfrastruktur ist entscheidend für den Umstieg auf die neue Antriebstechnologie, ebenso gezielte Anreize für private und gewerbliche Kunden und gute Bedingungen für Forschung und Industrieproduktion.“

Der ID.7 mit 210 kW (286 PS) starkem Elektromotor im Heck soll insbesondere durch hohe Reichweiten von bis zu 700 Kilometern, schnelles Laden, ein ausgedehntes Platzangebot und intuitive Bedienung punkten. Die Limousine setze damit „den neuen Premiumstandard bei der Marke, heißt es. Das Werk Emden baut das Modell exklusiv für den europäischen und den nordamerikanischen Markt.

„Der ID.7 als Limousine made in Emden schließt mit seinen Passat-Genen eine wichtige Lücke in unserem Elektro-Angebot und wird einschlagen, davon bin ich überzeugt“, so die Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. „Wichtig dafür ist, dass wir als Industrie gemeinsam mit der Politik weiterhin kraftvoll an den Rahmenbedingungen arbeiten – angefangen von der Ladeinfrastruktur für die Elektro-Fahrzeuge unserer Kundinnen und Kunden bis hin zu einem wettbewerbsfähigen Umfeld für uns Automobilhersteller in Europa.“