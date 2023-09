Fraunhofer-Forscher: Solarfolie auf E-Auto-Dächern sorgt für größere Reichweite

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE haben im Rahmen zweier öffentlich geförderter Forschungsprojekte Solarzellen in die Standard-Blechmotorhaube eines Pkw integriert. In Kombination mit der „MorphoColor“-Technologie des Forschungsinstituts kann die solaraktive Fläche der Farbe des Autos angepasst werden.

„Auf das Motorhauben-Blech eines in Deutschland oft verkauften Pkw-Modells haben wir die Solarzellen aufgebracht, verschaltet und mit Folie laminiert“, erklärte Martin Heinrich, Koordinator für Photovoltaik-Mobilität am Fraunhofer ISE. „Dafür wurde der Laminierungsprozess sorgfältig optimiert, um Luftspalte zu minimieren, Faltenbildung des Folienmoduls aufgrund der gebogenen Oberfläche zu vermeiden und die Gesamtintegrität der Motorhaubenstruktur zu erhalten.“

Das Team des Fraunhofer ISE nutzte für seine Prototypen wahlweise IBC-, PERC-Schindel und TOPCon-Schindel-Solarzellen, um die vorhandene Fläche auf der Motorhaube gut zu nutzen. Grundsätzlich sei der Einsatz jeder Solarzellen-Technologie möglich, so die Wissenschaftler. Die Laminierung der Oberfläche mit Folie führt zu einer texturierten Oberflächenstruktur, die farblich durch MorphoColor-Technologie an die Fahrzeugfarbe angepasst werden kann. „Das sieht schon jetzt sehr gut aus, aktuell arbeiten wir daran, die Oberflächenerscheinung noch weiter zu verbessern. Dafür suchen wir Projektpartner, die an einer gemeinsamen Entwicklung Interesse haben“, sagt Heinrich.

Neben der gebogenen Form ist auch der Untergrund aus Metall – in diesem Fall Blech – anstelle einer klassischen Rückseite aus Folie oder Glas für das Motorhauben-Photovoltaik-Modul besonders. Die Forscher untersuchten deshalb die Haftungseigenschaften verschiedener Materialkombinationen. Nach der Identifizierung geeigneter Materialien baute das Team Prototypen mit verschiedenen Stückzahlen an Solarzellen sowie unterschiedlicher Zell- und Verschaltungstechnologien. Eine auf der Messe IAA Mobility ausgestellte Motorhaube mit einer Nennleistung von 115 Watt verfügt über 120 PERC-Schindel-Solarzellen und ist in der MorphoColor-Farbe Grau gehalten.

„Die Technologie wäre auch für Metalldächer von Fahrzeugen anwendbar. Das hätte den Vorteil, sehr viel leichter zu sein als Photovoltaik-Autodächer aus Glas“, sagt Harry Wirth, Bereichsleiter Power Solutions am Fraunhofer ISE. „Eine Erweiterung der technischen Möglichkeiten für die Integration von Photovoltaik in Fahrzeughüllen wird immer mehr Kunden überzeugen, hier gibt es noch viel Potenzial zu heben.“

Eine Studie des Fraunhofer Instituts hat ergeben, dass die Stromgewinnung auf Fronthaube und Dach eines Elektroautos im südbadischen Freiburg – also einer vergleichsweise sonnenreichen Stadt – für eine Reichweite von 4000 Kilometern im Jahr sorgen könnte. „Ich habe im Kopf die Vision von einem E-Fahrzeug, das durch Solarflächen unterstützt wird, wo Nebenaggregate vor allen Dingen im Niedervoltbereich kompensiert werden können. Darüber hinaus, was dann noch an Energie übrig bleibt, kann sogar dann auch für die Fahrt genutzt werden oder für die Kühlleistung vom Fahrzeug. Das ist so der Bonus, den wir mitbringen“, so Andre Schüle, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg.

Aktuell sucht das Fraunhofer Institut noch zusätzliche Entwicklungspartner, um die Oberfläche weiter verbessern zu können. Ziel ist es, mit einem Fahrzeughersteller in Großserie gehen zu können. Wann das so weit sein könnte, müsse der Markt zeigen, so Andre Schüle.