Mahle-Chef: „Bin überzeugt, dass Elektroautos viele Vorteile gegenüber dem Verbrenner haben“

Der deutsche Zuliefer-Riese Mahle macht seit Jahren Verluste. Für den Konzern ist das auch wegen der erforderlichen Umstellung auf Produkte für die Elektromobilität eine Belastung. Mahle-Chef Arnd Franz hat mit der Welt über die Herausforderungen der Elektrifizierung des Automobils gesprochen.

In Europa sollen ab 2035 nur noch abgasfreie Autos neu zugelassen werden dürfen. Das sei eine „fast pharaonische Zielsetzung“, sagte Franz. Mit jedem Baustein der Transformation seien Unsicherheiten und Risiken verbunden – von der Ladeinfrastruktur über Verfügbarkeit und Preis von grünem Strom bis zur Frage, wie man es schaffe, E-Fahrzeuge zu einem attraktiven Preis auf den Markt zu bringen. Am Ende kauften die Kunden aber die Autos, die sie möchten und nicht die, die ihnen die Politik vorschreibt.

Der Mahle-Boss betonte, dass der Umstieg gelingen müsse. Für umweltverträgliche Mobilität sei das batterieelektrische Fahrzeug im Pkw-Sektor der beste Weg. Es dürfe aber nicht der einzige Weg bleiben – „aus Gründen der Risikoabwägung und aus sozialen Gründen“. Es brauche vielfältige Lösungen für die Dekarbonisierung, so sehe man das in allen anderen Weltregionen – nur Europa habe eine andere Entscheidung getroffen.

Neben dem Hochlauf der Elektromobilität müsse man dafür sorgen, dass alle anderen Antriebsformen nachhaltig werden. „Das heißt, wir brauchen hocheffiziente Verbrenner, die mit nachhaltigen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden“, so Franz.

Auf die Frage, ob der Konzern mit Komponenten für Elektroautos schon Geld verdiene, sagte der Chef, dass im Moment fast nur investiert werde. Die Stückzahlen lägen „weit hinter den Erwartungen“ und die Schwankungen sei sehr hoch. Das mache die Transformation noch anspruchsvoller, als sie es von vornherein war.

Für die Industrie wäre es aus betriebswirtschaftlicher Sicht gut, wenn die Erwartungen, die an sie gerichtet werden, in der Realität eintreten, erklärte der Manager. „Davon sind wir weit entfernt, aufgrund der makroökonomischen Bedingungen. Durch die Inflation haben die Leute weniger Geld in der Tasche und auch die Finanzierungskosten explodieren. Dazu kommen Unsicherheiten: Wie entwickelt sich der Restwert batterieelektrischer Fahrzeuge? Wie sind die Vermarktungsmöglichkeiten für Verbrenner in drei oder vier Jahren?“ Die Industrie müsse mit attraktiven und erschwinglichen Produkten überzeugen.

„Für Mahle ist die E-Mobilität weltweit gesetzt“

„Ich bin überzeugt, dass Elektroautos viele Vorteile gegenüber dem Verbrenner haben“, unterstrich der Mahle-Chef. Es gebe aber noch „ein paar Herausforderungen“, die schnell adressiert werden müssen. Für Mahle sei die E-Mobilität weltweit gesetzt. Das Unternehmen leiste hier „wesentliche Beiträge“, konkret intelligentes Laden sowie „hocheffiziente“ Antriebsmotoren. Das zweite Strategiefeld sei das Thermomanagement. Effizientes Kühlen und Heizen seien im E-Fahrzeug sehr wichtig, weil es unter anderem die Lebensdauer der Batterie verlängert und die Reichweite steigert.

Mit Blick auf den von Fachleuten prognostizierten umfangreichen Wegfall von Stellen durch die Elektrifizierung meinte Franz, dass es bei Mahle in den nächsten vier bis fünf Jahren „ein sehr stabiles Bild“ gebe. Aber in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts werde viel passieren, an allen Standorten in Europa. Er glaube nicht, dass der Konzern seine aktuell 30.000 Mitarbeiter in der Region im Jahr 2035 noch haben wird – es werden seiner Einschätzung nach „deutlich weniger sein“. Der Umsatz werde weiter wachsen, aber die Wertschöpfungsketten würden sich in der Industrie so verschieben, dass ein Beschäftigungseffekt auch für Mahle nicht ausbleiben wird.

In Deutschland hat Mahle 10.000 Mitarbeiter, etwa 6000 davon im Verbrennerbereich. Möglichst vielen davon will das Management in den neuen Technologien ein berufliches Zuhause schaffen. So werde aus der Diesel- eine E-Antriebsentwicklung, gleichzeitig qualifiziere man Beschäftigte für Berufe außerhalb von Mahle.

Deutschland müsse angesichts der Fortschritte Chinas bei Öko-Technologien weiter auf Innovationen setzen, forderte der Mahle-Boss. Dafür brauche es günstige Rahmenbedingungen: „schnelle Genehmigungsverfahren, eine enge Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zielführende Förderprogramme und eine funktionierende öffentliche Verwaltung“. Die Willensbekundungen der Politik seien da, aber am Ende würden Fakten und Kosten entschieden. Vor allem bei der Energie brauche es internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das lasse sich nachhaltig nicht durch Subventionen lösen.