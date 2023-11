Stellantis-Chef ist bereit für längeres Verbrenner-Leben

Stellantis-Chef Carlos Tavares treibt die Elektromobilität in seinem 14-Marken-Autokonzern voran, sieht den Fokus der Politik auf die alternative Antriebsart aber seit jeher skeptisch. Der Manager bereitet sich mit seinem Team darauf vor, dass die Verbreitung der E-Mobilität doch langsamer als zuletzt gedacht vonstattengehen könnte.

„Im kommenden Jahr finden zwei sehr wichtige Wahlen statt, im Juni die Wahl zum Europaparlament und im November die Wahlen zum US-Repräsentantenhaus. Es könnte sein, dass die Politik dann eine andere sein wird“, sagte Tavares laut der Automobilwoche am Rande einer Pressekonferenz zur Einweihung des neuen Wiederaufbereitungs-Hubs von Stellantis im Werk Mirafiori bei Turin.

„Wir müssen womöglich unsere Strategie ändern, wenn sich die öffentliche Meinung in Richtung weniger Elektrofahrzeuge tendieren sollte“, so der Stellantis-Boss. „Es gehört zu meinen Aufgaben, das Unternehmen auf neue Rahmenbedingungen vorzubereiten. Wir haben Pläne dafür in der Tasche.“ Konkrete Konsequenzen im Fall lockerer CO2-Regulierungen in Europa oder den USA nannte er nicht.

In der EU sollen ab 2035 neu zugelassene Pkw kein CO2 mehr ausstoßen. Die Pkw-Flottengrenzwerte müssen bis 2035 auf null sinken. Das hat dazu geführt, dass viele Autohersteller nicht nur mehr Elektroautos auf den Markt bringen wollen, sondern schon vor dem Verbrenner-Aus in der EU in etwa 11 Jahren in Europa nur noch Vollstromer anbieten wollen. Stellantis etwa hat nach bisherigem Stand vor, in der Region ab 2030 nur noch Elektroautos zu verkaufen.

Die EU-Kommission habe sich für eine sehr kostspielige Technologie entschieden: „die E-Mobilität, die sich nur einige Kundinnen und Kunden leisten können. Die setzt sie jetzt mit harter Regulierung durch. Und das hat gewaltige Folgen“, so Tavares kürzlich in einem Interview mit dem Spiegel. Für die Hersteller fielen hohe Kosten an. Das mache es schwer, den Kunden bezahlbare Fahrzeuge anzubieten und gleichzeitig ihre Profitabilität zu verteidigen und nachhaltig zu sichern. „Wenn es ihnen nicht gelingt, diesem Dilemma zu entkommen, wird es schlimm enden“, warnte der Manager.

In den USA haben Präsident Joe Biden und die Demokraten das Ziel, dass ab 2030 mindestens 50 Prozent aller verkauften Neuwagen rein elektrisch sein sollen. Die Republikaner halten allerdings wenig von der E-Mobilität und dürften andere Ziele verfolgen, wenn sie die Möglichkeiten dazu erhalten.