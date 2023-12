Opel Combo Electric und Zafira Electric künftig mit mehr Reichweite

Je nach Variante bietet der neue Combo Electric Platz für bis zu 7, der neue Zafira Electric für bis zu 9 Personen. In den batterieelektrischen Großraum-Pkw sind Fahrer und Passagiere künftig ohne Zwischenstopp weiter als bisher lokal emissionsfrei unterwegs.

Auf den ersten Blick fällt die neugestaltete Front der Fahrzeuge auf. Erstmals tragen sie das Markengesicht „Opel Vizor“. Es zieht sich – den Opel-Blitz im Zentrum – optisch nahtlos bis in die LED-Scheinwerfer. Im volldigitalen Cockpit blicken Fahrer und Beifahrer auf Infotainmentsysteme mit 10 Zoll großen Farb-Touchscreen, kabelloses Smartphone-Verbinden und -Aufladen gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Der neue Combo Electric

Der neue Combo Electric sei das ideale Familienfahrzeug, verspricht Opel. Bei der Neuauflage können Kunden wieder aus zwei Fahrzeuglängen wählen: Die 4,41 Meter lange Version bietet Platz für bis zu 5 Personen, in der Variante mit 4,76 Meter Länge (Combo XL) finden optional in drei Reihen bis zu 7 Insassen Platz. Auf Wunsch lässt sich der Combo Electric mit drei Einzelsitzen in der zweiten Reihe flexibel gestalten. Die Passagiere profitieren vom Panoramadach mit elektrisch aktivierbarem Sonnenschutz und mittig verlaufender Dachgalerie. 27 Verstaumöglichkeiten mit insgesamt bis zu 186 Litern Fassungsvermögen bieten Platz für Reiseutensilien oder Dinge des täglichen Bedarfs.

Je nach Sitzkonfiguration hält der Combo Electric 775 (Combo) bis 4000 Liter (Combo XL) Ladevolumen (bis unters Dach) bereit. „Besonders praktisch sind dabei die einzigartige Zugriffsmöglichkeit zum Laderaum über das separat aufklappbare Fenster in der Heckklappe sowie die horizontal umklappbare Beifahrersitzrückenlehne. So können auch lange Gegenstände wie Surfboards mit auf die Reise gehen“, erklärt Opel.

Mit der 50-kWh-Batterie sind künftig bis zu 330 Kilometer gemäß WLTP-Norm möglich – rund 50 Kilometer mehr als beim Vorgänger. Das ermöglicht der weiterentwickelte Antrieb zusammen mit einer Wärmepumpe, die sich positiv auf die Reichweite bei Kälte auswirkt.

Mit dem 100 kW/136 PS starken Elektromotor und einem maximalen Drehmoment von 260 Newtonmeter erreicht der Combo Electric 135 km/h. Je nach Präferenz können die Fahrer zwischen den drei Fahrmodi Eco, Normal und Power wählen. Über Schaltwippen hinter dem Lenkrad lässt sich mit dem neuen regenerativen Bremssystem in drei Stufen Energie rekuperieren und so die Reichweite verlängern. Mit dem in Deutschland serienmäßigen dreiphasigen 11-kW-Onboard-Charger kann der Combo Electric mit Wechselstrom versorgt werden. Die Batterie lässt sich an einer öffentlichen 100-kW-Gleichstrom-Schnellladesäule in rund 30 Minuten auf 80 Prozent wieder aufladen.

Der neue Zafira Electric

Wer mit der Großfamilie unterwegs sein möchte oder ein ebenso flexibles wie komfortables Fahrzeug für den Shuttle-Dienst benötigt, werde beim neuen Zafira Electric fündig, so Opel. Der Großraum-Van ist wahlweise in zwei Längen (4,98 und 5,33 m) erhältlich und bietet bis zu neun Personen Platz. Im Fond gibt es auf Wunsch vier unabhängige, einander gegenüberliegende Vis-à-vis-Sitze. Den Ein- und Ausstieg zu den Reihen zwei und drei erleichtern sensorgesteuerte, elektrische Schiebetüren auf beiden Fahrzeugseiten.

Dazu hält der neue Zafira Electric in der Konfiguration mit 9 Sitzplätzen bis zu 1500 Liter Ladevolumen bereit. Mit 5 Personen lässt sich Gepäck mit einem Volumen von bis zu 3000 Litern und bei zwei oder drei Personen an Bord zusätzlich mit bis zu 4900 Litern transportieren. Der neue Zafira Electric misst wie der Vorgänger 1,90 Meter in der Höhe und ist damit tiefgaragentauglich.

Der vollelektrische Großraum-Van ist wahlweise mit 50-kWh- oder 75-kWh-Batterie erhältlich. Mit dem weiterentwickelten 75-kWh-Akkupack an Bord sind nach WLTP bis zu 350 Kilometer Reichweite möglich – über 20 Kilometer mehr als zuvor. Für Effizienz verfügt der Zafira Electric über ein regeneratives Bremssystem, das sich per Schaltwippen hinter dem Lenkrad in drei Rekuperationsstufen einstellen lässt. Über den in Deutschland serienmäßigen 11-kW-Onboard-Charger kann Wechselstrom gezogen werden. An einer 100-kW-Gleichstrom-Schnellladesäule ist zum Laden auf 80 Prozent der Batteriekapazität ein Stopp von rund 38 Minuten für die 50-kWh- und 45 Minuten für die 75-kWh-Batterie nötig.

Angetrieben wird der neue Zafira Electric von einem 100 kW/136 PS starken Elektromotor; das maximale Drehmoment beträgt 260 Newtonmeter. Der Großraum-Van kann bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h beschleunigen. Je nach Präferenz können Fahrer zwischen den drei Fahrmodi Normal, Eco und Power wählen.

Die Bestellbücher für die Neuauflagen von Combo Electric und Zafira Electric will Opel demnächst öffnen.