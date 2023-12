Meistgesuchte Auto-Marken: Tesla 2023 auf Platz 2, Toyota insgesamt vorn

Laut einer Auswertung war Tesla 2023 in Deutschland zum ersten Mal die bei Google meistgesuchte Automarke. Damit entthronte der US-Hersteller den deutschen Premium-Autobauer BMW. Weltweit dominierte ein anderes Unternehmen, Tesla folgte aber gleich danach.

Das geht aus dem jüngsten Jahresbericht des Vergleichsportals Compare the Market hervor. Tesla verzeichnete demnach bis Dezember durchschnittlich 550.000 Suchanfragen pro Monat. Die zweitplatzierte Marke BMW kam auf durchschnittlich 450.000 monatliche Suchanfragen, Audi auf Platz drei nur auf 301.000.

Dies ist laut der Auswertung das erste Mal, dass BMW in Deutschland geschlagen wurde. In den Jahresberichten 2022 und 2021 hatte es sogar kein ausländischer Hersteller unter die ersten drei in Deutschland geschafft. Der Sprung von Tesla in die Spitze könnte nach Ansicht von Compare the Market mit dem neuen „Cybertruck“ zusammenhängen.

International sieht es anders aus: In den 155 untersuchten Ländern war Toyota in 64 die Nummer eins. Tesla machte einen großen Sprung in der Rangliste und landete in 29 Ländern auf Platz zwei. Während Toyota vier Jahre in Folge weltweit die Nummer eins war, hat das zunehmende Interesse an Tesla dazu geführt, dass sich der Vorsprung der Japaner von 69 Ländern im Jahr 2022 auf 64 im Jahr 2023 verringerte.

Tesla hat BMW knapp geschlagen, das 2023 in 26 Ländern die führende Marke war, und Mercedes-Benz wurde mit sechs Ländern auf Platz fünf vom Podium verdrängt. Audi wurde auf den vierten Platz verwiesen, indem es 2023 in sieben Ländern die Nummer eins war.