Hyundai: „Aufbau eines kompletten Wasserstoff-Energie-Ökosystems“

Die Hyundai Motor Company hat auf der US-Technikmesse CES 2024 in Las Vegas ihre Pläne für ein Wasserstoff-Energie-Ökosystem vorgestellt. „Wir glauben, dass Wissenschaft und Menschlichkeit zwei Seiten derselben Medaille sind. Fortschrittliche Technologie sollte immer auch das Leben der Menschen verbessern. Und sauberer Wasserstoff sollte für alle und überall verfügbar sein und für alles genutzt werden können“, sagte Jay Chang, President & CEO der Hyundai Motor Company.

Hyundai will bis zum Jahr 2050 CO2-neutral werden. In den internationalen Werken sollen bis 2045 sowie in allen Konzernstandorten bis 2050 ausschließlich vollständig erneuerbare Energien eingesetzt werden. Dabei spielt Wasserstoff als Energieträger laut den Südkoreanern eine wichtige Rolle. Schon lange setzt Hyundai auf Wasserstoff, etwa als Hersteller der ersten in Serie produzierten Brennstoffzellenfahrzeuge. Heute hat die Marke eigenen Angaben nach weltweit den größten Marktanteil beim Verkauf von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen.

„Die grüne Energiequelle spielt in der Nachhaltigkeitsstrategie von Hyundai eine entscheidende Rolle, da beim Einsatz von Wasserstoff als Kraftstoff ausschließlich reines Wasser als Nebenprodukt anfällt“, so das Unternehmen. „Darüber hinaus ermöglicht Wasserstoff aufgrund seiner günstigen Speicher- und Verteilungsmöglichkeiten eine Maximierung der weltweiten Nutzung erneuerbarer Energien. Für Hyundai ist Wasserstoff der Weg in eine nachhaltige Zukunft, da er sowohl sauber als auch allgemein verfügbar ist.“

Die Wasserstoffanwendungen von Hyundai gehen über Pkw, Lkw sowie Busse hinaus und umfassen Straßenbahnen, Sondermaschinen, Schiffe, Stromgeneratoren und hochmoderne Luftmobilität. Als einer der größten Wasserstoffabnehmer treibe man die Energiewende voran, erklärt das Unternehmen.

HTWO wird Marke für Wasserstoff-Wertschöpfungskette

Hyundai hat angekündigt, HTWO als Marke für Brennstoffzellensysteme zur Marke für die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette der Hyundai Motor Group weiterzuentwickeln. HTWO umfasse ab sofort die Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften der Unternehmensgruppe und ermögliche die gesamte Wertschöpfungskette für sauberen Wasserstoff, von der Produktion und Speicherung bis hin zu Transport und Nutzung.

„Das Geschäftsfeld von HTWO nutzt die vielfältigen Kompetenzen des Konzerns in verschiedenen Sektoren wie Automobil, Komponenten, Stahl, Bauwesen, Luftverkehr, Schifffahrt, Robotik und Zukunftstechnologien. Dabei konzentriert sich HTWO auf die vier Kernbereiche der Energiewertschöpfungskette: Erzeugung, Speicherung, Transport und Nutzung. Die Tochtergesellschaften des Konzerns bilden entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein Wasserstoff-Netzwerk, das die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für den gesamten Wasserstoffmarkt ermöglicht“, so Ken Ramírez, Executive Vice President und Head of Global Commercial Vehicle & Hydrogen Business bei Hyundai.

In der Vergangenheit hätten sich Automobilhersteller vor allem auf den Einsatz von Wasserstoff in Fahrzeugen konzentriert, während andere Branchen sich mit Energieerzeugung, -speicherung und -transport beschäftigten. Da dieser Ansatz zu einer langwierigen und schwierigen Energiewende geführt habe, habe man sich zum Ziel gesetzt, durch die Bündelung und Integration seiner konzernweiten Wasserstoffkompetenzen diese Grenzen zu überwinden, so Hyundai. „So wird die Energiewende revolutioniert und der Aufbau einer Wasserstoffgesellschaft beschleunigt.“

Eines der Hauptziele des Unternehmens ist der Aufbau einer „Wasserstoffgesellschaft“ durch die Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten für Wasserstoff. Unter der Marke HTWO will die Hyundai Motor Group bis 2035 jährlich drei Millionen Tonnen Wasserstoff absetzen und damit Geschäftsbereiche wie saubere Logistik, umweltfreundliche Stahlproduktion und Stromerzeugung versorgen.