„VW ID.1 könnte 2027 als Nachfolger des e-up! kommen“

Ab 2026 will VW mit dem ID.2 ein modernes Elektroauto für unter 25.000 Euro anbieten. Anschließend soll der ID.1 als noch günstigerer Vollstromer starten. Autocar hat dazu Neues in Erfahrung gebracht.

Der ID.1 soll in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf den Markt kommen, ein genaues Datum gibt es bisher nicht. Kai Grünitz, Chef der Technischen Entwicklung von Volkswagen, sagte Autocar, dass die ersten Designskizzen fertig seien und die Entwicklung im Gange sei. Er deutete an, dass das E-Auto in seiner Konzeption ein offensichtlicher Nachfolger des erfolgreichen VW-Stadtautos up! sein werde, das 2023 inklusive der Batterie-Version eingestellt wurde.

„Der ‚ID 1‘ wird in Bezug auf die Nutzung des Fahrzeugs nahe am up! sein. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, ein kleines Fahrzeug für Städte zu entwerfen, was sein Aussehen angeht. Es wird ein Auto sein, das zur Design-DNA und zur Funktions-DNA der Marke Volkswagen passt, aber zu einem niedrigeren Preis“, so Grünitz.

Man brauche ein kleineres Auto, das für eine breitere Kundenbasis erschwinglich sei, so der Manager. „Deshalb gehen wir beim ID. 2all von 25.000 Euro aus und investieren in die Entwicklungsphase für ein Fahrzeug unter 20.000 Euro – das ist Volkswagen.“ Das Unternehmen müsse in diese Richtung gehen, um die Kunden davon zu überzeugen, dass das Elektroauto „der richtige Weg ist“.

Der im letzten Jahr vorgestellte ID. 2all gibt einen Ausblick auf den ID.2. VW rückt demnach von der eigenständigen Designsprache der Elektroauto-Familie ID. ab und orientiert sich wieder stärker an seiner Historie. Der ID. 2all erinnert an den Polo, so könnte auch der ID.1 Anleihen am up! nehmen.

Das Einstiegs-Elektroauto der Wolfsburger könnte laut dem Bericht vor 2027 auf den Markt kommen. Grünitz sagte, dass das Modell „einige Jahre vor dem Ende dieses Jahrzehnts“ präsentiert werde. Die Basis wird eine Adaption von VWs Elektroauto-Baukasten MEB stellen, der aktuell als Plattform für Modelle von der Kompaktklasse aufwärts dient. Auf der neuen Architektur für Kleinwagen werden auch Modelle von Skoda und Cupra eingeführt.

„Keine High-End-Technologie“

Der Fokus bei der Plattform für kleine Elektroautos liegt auf geringeren Kosten. „Man braucht ein Auto, das wirklich den Kundenwünschen in dieser Preisklasse entspricht. Man braucht keine High-End-Technologie in diesen Autos“, sagte Grünitz. Eine Möglichkeit für mehr Technologie sei, dass die Nutzer ihre Smartphones einbinden. Dann sei kein umfangreiches Infotainmentsystem erforderlich.

Besonders schnelles Laden mit 200 kW oder mehr oder eine große Batterie für lange Strecken gehören ebenfalls nicht zum Lastenheft des ID.1. Das Elektroauto wird klar als Fahrzeug für die Stadt positioniert. Der Schwerpunkt solle stattdessen darauf liegen, das E-Auto „innen größer als außen“ zu machen, mit effektiver Raumnutzung und einer Reihe innovativer Aufbewahrungslösungen.

Auf die Frage von Autocar, ob das Nachfolgemodell des e-up! profitabel produziert werden kann, meinte Grünitz, dass es nicht unbedingt große Margen erwirtschaften müsse. Es könne vor allem dazu dienen, jüngere Nutzer an die VW-Elektroauto-Palette heranzuführen.

Zu den jüngsten Berichten, dass Volkswagen mit Renault zusammenarbeiten könnte, um das neue Günstig-Elektroauto zu entwickeln, sagte Grünitz, dass dies eine Möglichkeit bleibe. „Wir prüfen verschiedene Möglichkeiten: alleine, mit Cupra und Skoda, mit externen Partnern… Alles hat Vor- und Nachteile, und am Ende werden wir sehen, wo wir stehen.“