Prognose: Tesla bringt deutsche Autoproduktion auf Wachstumskurs

In den kommenden Jahren wächst laut einer Prognose von Berylls die deutsche Fahrzeugproduktion mit 2,5 Prozent jährlich deutlich stärker als das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit prognostizierten 1,4 Prozent pro Jahr.

„Setzen wir dieses Wachstum an, werden im Jahr 2030 in Deutschland 5,3 Millionen Fahrzeuge produziert, im vergangenen Jahr waren es 4,3 Millionen“, erklärt Stefan Schneeberger, Experte für Standortpolitik bei der Managementberatung. Bis 2030 werde ein Wachstum von 24 Prozent erwartet, das klar über dem von China liegt. Die dortige Steigerung der Fahrzeugproduktion werde im gleichen Zeitraum bei 17 Prozent liegen.

Die für Deutschland gegebene Produktionszahl stellt allerdings einen Mittelwert dar, der in einem Korridor mit erheblicher Bandbreite liegt. Denn die Automobilindustrie am Standort Deutschland stehe gleich vor zwei großen Herausforderungen, so Berylls: „Zum einen vor ihrer Transformation in Richtung E-Mobilität und zum anderen vor industriepolitischen Verwerfungen. Zu denen gehören die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, aber auch der zunehmende Markt-Protektionismus in den verschiedenen Weltregionen.“

Produktionsverlagerungen und negative Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle könnten die Folgen sein. Sie würden die Inlandsfertigung um bis zu 32 Prozent schrumpfen lassen, wie die Berylls-Analyse nahelegt. Im besten Fall allerdings würden hierzulande im Jahr 2030 sechs Millionen Fahrzeuge produziert – ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem angenommenen Mittelwert. Tatsächlich steige das Produktionsvolumen aber nicht bei den einheimischen Automobilherstellern, sondern nahezu ausschließlich bei US-Elektroautobauer Tesla im Werk in Grünheide. Die deutschen Hersteller planten im Mittelwert mit keinem Wachstum der lokalen Produktion und seien zudem stark von den Entwicklungen im Premiumsegment abhängig.

Problematisch für die heimische Industrie seien zudem Hersteller, die sich im nahen europäischen Ausland niederlassen. So plant etwa der chinesische Hersteller BYD ein Werk in Ungarn und will von dort Europa mit vergleichsweise erschwinglichen Fahrzeugen versorgen.

„Um dem Standort Deutschland auch in Zukunft eine angemessene Bedeutung zu sichern, wäre es aber wünschenswert, wenn in hiesige Produktionsstandorte investiert werden würde oder wenn neue Hersteller, analog zu Tesla, ihre europäische Produktion in Deutschland ansiedeln“, so Berylls. „Es wäre die Aufgabe einer engagierten Industriepolitik, dafür die Weichen zu stellen. Dazu gehört ganz sicher eine Entbürokratisierung vieler Prozesse.“ Als wenig hilfreich sehen die Berylls-Experten dagegen die zeitlich begrenzte Einführung eines Industriestrompreises.

Schrumpft die Automobilindustrie in Deutschland, habe das unmittelbare und erhebliche Auswirkungen auf das BIP. Das von Berylls prognostizierte schlechteste Szenario, mit dem Produktionsrückgang von 1,7 Millionen Fahrzeugen bis 2030 (gemessen am Mittelwert), hätte einen negativen Effekt auf das BIP von 1,6 Prozent. Um diesem Abschwung vorzubeugen, seien alle relevanten Akteure aufgefordert, wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Autohersteller allein könnten dies nicht bewerkstelligen.