Tesla soll ab Mitte 2025 neues Elektroauto bauen wollen

Tesla bereitet den Start der Produktion eines neuen Massenmarkt-Elektroautos für Mitte 2025 vor. Das habe das US-Unternehmen gegenüber Zulieferern erklärt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zwei davon hätten das Fahrzeug als kompakten Crossover beschrieben.

CEO Elon Musk hat schon vor längerer Zeit angekündigt, dass Tesla ein Elektroauto unter den Mittelklasse-Modellen Model Y und Model 3 plant. Dieses solle auf einer neuen, kostengünstigeren Plattform entstehen und für um die 25.000 Dollar (23.000 Euro) verkauft werden. In den USA werden Autopreise vor Steuern angegeben, hierzulande dürfte der neue Einsteiger-Tesla also etwas mehr kosten. In Deutschland sind die erschwinglichen E-Autos der Marke derzeit die Limousine Model 3 und das SUV Model Y, die jeweils ab 42.990 Euro angeboten werden.

Tesla habe im vergangenen Jahr „Angebotsanfragen“ oder Ausschreibungen für das unter „Redwood“ laufende Modell an Zulieferer geschickt und ein wöchentliches Produktionsvolumen von 10.000 Fahrzeugen prognostiziert, so die Quellen gegenüber Reuters. Die Produktion solle im Juni 2025 beginnen, hieß es. Tesla hat auf die Bitte um Stellungnahme der Nachrichtenagentur nicht reagiert.

Laut einer im letzten Jahr erschienenen Biografie über Musk, die auch Interviews mit dem CEO und Führungskräften enthält, plant Tesla die Herstellung eines preiswerten Robotaxis und eines 25.000-Dollar-Elektroautos der Einstiegsklasse. Die Basis soll dieselbe neue Plattform stellen. Die Tesla-Architektur der nächsten Generation, intern „NV9X“ genannt, werde zwei oder mehr Modelle umfassen, sagten die Insider gegenüber Reuters.

„Cool“, „schön“, aber „zweckmäßig“

Musk hatte Ende 2023 erklärt, dass die neue Architektur konventioneller und weniger komplex sei als die des hierzulande nicht angebotenen Pick-up-Trucks Cybertruck. „Das hochvolumige, kostengünstige kleinere Fahrzeug ist eigentlich viel konventioneller“, so der Firmenchef. „Wir tun alles, was möglich ist, um das Fahrzeug der nächsten Generation zu vereinfachen, um ein Stück-pro-Minute-Niveau zu erreichen, das es in der Autoindustrie noch nie gegeben hat.“

Zum Design des neuen Einsteiger-Tesla sagte der CEO, dass dieses „cool“ und „schön“, aber „zweckmäßig“ sei. „Es ist nicht dazu gedacht, einen mit Ehrfurcht und Magie zu erfüllen, sondern um einen von A nach B zu bringen. Immer noch schön, aber zweckmäßig.“ Bereits vor einigen Jahren hat Tesla einen Entwurf für ein mögliches neues Kompakt-Elektroauto veröffentlicht (Artikelbild). Früheren Äußerungen nach könnte es zwei Modelle geben, jeweils eines in und speziell für China sowie in und für Europa konzipiert.

Der Elektroautobauer plant dem Bericht zufolge, in seiner deutschen Fabrik in Brandenburg in der Nähe von Berlin günstigere Fahrzeuge zu bauen. Tesla soll zudem vorhaben, eine Fabrik in Indien zu errichten, um weniger teure Stromer zu produzieren. Daneben hat der Konzern noch Fabriken in China und den USA, ein weiterer Standort entsteht in Mexiko.