Marktbeobachter: Tesla Model Y 2023 meistverkauftes Auto der Welt

Tesla hat bei der Präsentation seiner jüngsten Geschäftszahlen verkündet, dass das elektrische Mittelklasse-SUV Model Y im zurückliegenden Jahr mit über 1,2 Millionen Auslieferungen das weltweit meistverkaufte Auto war – unabhängig der Antriebsart. Das bekräftigen nun die Marktanalysten von Jato Dynamic.

Während einige wenige Märkte ihre Verkaufszahlen für das Jahr 2023 noch nicht veröffentlicht haben, deuten die von Jato erhobenen vorläufigen Daten darauf hin, dass das Model Y mit 1,23 Millionen verkauften Einheiten zwischen Januar und Dezember 2023 ganz vorne lag. Dazu geführt habe ein Anstieg des Absatzes der Baureihe von 64 Prozent gegenüber dem Vorjahr, berichten die Marktbeobachter.

„Der Anstieg der weltweiten Verkaufszahlen des Model Y ist beispiellos, insbesondere für ein Fahrzeug, das zu den zehn meistverkauften Fahrzeugen gehört. Was Tesla mit dem Model Y in so kurzer Zeit erreicht hat, ist einfach bemerkenswert“, sagte Jato-Analyst Felipe Munoz.

Das Model Y war demnach sowohl in Europa als auch in China, den beiden größten Elektroauto-Märkten der Welt, ein Verkaufsschlager. Nach Angaben der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) wurden 2023 mehr als 456.000 Einheiten nach China ausgeliefert – ein Anstieg von 45 Prozent gegenüber 2022. In Europa übertrafen die Zulassungen des Model Y die der Dauerbrenner Dacia Sandero, Peugeot 208 und Volkswagen T-Roc. Daten aus 30 Märkten zeigen, dass mehr als 255.000 Einheiten des Model Y zugelassen wurden – 19.000 Einheiten mehr als vom zweitbeliebtesten Fahrzeug, dem Dacia Sandero.

„Der durchschnittliche Verkaufspreis eines Tesla Model Y lag im November 2023 um 18 Prozent beziehungsweise 23 Prozent unter den durchschnittlichen Kosten eines Elektroautos in Deutschland beziehungsweise den USA. Die Preissenkungen im Laufe des Jahres und der Ruf von Tesla als zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Hersteller von Elektroautos haben dazu beigetragen, die ohnehin schon hohe Nachfrage weiter anzuheizen. Infolgedessen steht Tesla bei vielen Verbrauchern, die ein Elektroauto kaufen möchten, ganz oben auf der Liste“, so Munoz.

Die offiziellen Auslieferungsdaten von Tesla zeigten auch, dass zwei von drei Auslieferungen des Herstellers im Jahr 2023 auf das Model Y entfielen. Daneben verkaufte das Unternehmen noch in größeren Stückzahlen die Mittelklasse-Limousine Model 3. Deutlich weniger Anteil am Absatz haben die Premium-Limousine Model S, das große SUV Model X und der neue Pick-up „Cybertruck“ sowie der Lkw Semi.

Den vorläufigen Daten von Jato zufolge wird Toyota im Jahr 2023 seine Spitzenposition in der Modellrangliste verlieren, nachdem der RAV4 und der Corolla in den letzten Jahren das weltweite Ranking angeführt haben. Munoz: „Während Toyota im Jahr 2023 noch ein starkes Jahr erlebte, sind der RAV4 und der Corolla einfach nicht in der Lage, auf dem Markt für Elektroautos zu konkurrieren, der sich in Europa und China zunehmend etabliert und wichtig wird.“

Trotzdem wird laut den Analysten der RAV4 im Jahr 2023 mit 1,07 Millionen Einheiten weltweit das zweitmeistverkaufte Fahrzeug sein – gegenüber 1,02 Millionen Exemplaren im Jahr 2022, als er den Weltmarkt anführte. Unter Berücksichtigung aller Karosserietypen belegt der Corolla den vorläufigen Daten zufolge den dritten Platz in der Rangliste.