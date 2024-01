BMW: Zusätzliche Antriebsvarianten für E-Autos i5 und iX2 sowie Plug-in-Hybrid XM

Für die vollelektrischen BMW-Modelle i5 Limousine und iX2 steht von März 2024 an jeweils eine zusätzliche Antriebsvariante zur Auswahl. Auch für den Plug-in-Hybrid XM wird das Antriebsportfolio erweitert.

BMWs Autobahnassistent sorgt künftig in weiteren Baureihen der Marke für mehr Komfort auf Langstreckenfahrten. Sowohl für die 5er-Limousine als auch für den iX2 werden zusätzliche Außenlackierungen angeboten. Die Limousine ist außerdem mit neuen Varianten der Individual-Lederausstattung Merino verfügbar.

Neuerungen werden zum Frühjahr 2024 auch im Bereich der digitalen Dienste eingeführt. Dazu gehören eine Nutzung des Sprachassistenten Siri bei der Integration des Apple iPhone in Fahrzeugen, die mit dem BMW Operating System 9 ausgestattet sind, und eine optimierte Anzeige der Bewertungen von Ladestationen für vollelektrische und Plug-in-Hybrid-Modelle von BMW. Außerdem wird die Erweiterung des Funktionsumfangs der App My BMW fortgeführt.

BMW i5 xDrive40: Dritte E-Auto-Variante

Das Modellangebot der neuen 5er Limousine wird im März 2024 um eine dritte vollelektrische Variante erweitert. Die neue, ab 75.600 Euro kostende i5 xDrive40 Limousine verfügt über zwei E-Antriebseinheiten an der Vorder- und der Hinterachse, die eine Systemleistung von bis zu 290 kW/394 PS und ein maximales Drehmoment von 590 Nm mobilisieren. Der daraus resultierende elektrische Allradantrieb beschleunigt die i5 xDrive40 Limousine in 5,4 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 215 km/h limitiert.

Die neue Variante des i5 speichert ihre Energie in einer Hochvoltbatterie mit einem nutzbaren Energiegehalt von 81,2 kWh. Sie ermöglicht Wechselstrom-Laden mit einer Leistung von serienmäßig 11 kW und optional 22 kW. An Schnelladestationen kann Gleichstrom mit bis zu 205 kW geladen werden. Die im Testverfahren WLTP ermittelte Reichweite der neuen i5 xDrive40 Limousine beläuft sich auf 463 bis 538 Kilometer, der Verbrauch auf kombiniert 20,0 – 17,2 kWh/100 km.

BMW iX2 eDrive20: Neue Einstiegsvariante

Von März 2024 an ist für den vollelektrischen iX2 eine neue Einstiegsvariante zum Preis von 49.400 Euro verfügbar. Der neue iX2 eDrive20 wird von einem bis zu 150 kW/204 PS starken Elektromotor an der Vorderachse angetrieben und benötigt damit 8,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Höchsttempo ist auf 170 km/h limitiert. Die Reichweite beträgt 439 bis 478 Kilometer, der Verbrauch 6,9 – 15,3 kWh/100 km.

Die Hochvoltbatterie des neuen iX2 eDrive20 stellt einen nutzbaren Energiegehalt von 64,78 kWh zur Verfügung und kann an Wechselstrom-Anschlüssen serienmäßig mit einer Leistung von 11 kW und optional mit bis zu 22 kW geladen werden. Gleichstrom lässt sich mit einer Leistung von bis zu 130 kW laden.

BMW XM 50e: Mehr Effizienz für „High-Performance“-SUV

Als jüngster, mindestens 132.400 Euro kostende Ableger des ersten elektrifizierten „High-Performance-Modells“ der BMW M GmbH vereine der neue XM 50e M typische Dynamik, ein extrovertiertes Design und progressiven Luxus im Interieur mit maximaler Effizienz, heißt es. Der M-Hybrid-Antrieb setzt sich aus einem Reihensechszylinder-Ottomotor und einer gemeinsam mit seiner Leistungselektronik in das 8-Gang Steptronic Sport Getriebe integrierten E-Maschine zusammen.

Der XM 50e bietet eine Systemleistung von 350 kW/476 PS (gemeinsam erzeugt vom Verbrennungsmotor mit bis zu 230 kW/313 PS und dem elektrischen Antrieb mit bis zu 145 kW/197 PS) und ein maximales Systemdrehmoment von 700 Nm (gemeinsam erzeugt vom Verbrennungsmotor mit bis zu 450 Nm und dem Elektromotor mit bis zu 280 Nm). Die Höchstgeschwindigkeit des mit dem Allradsystem M xDrive ausgestatteten SUV wird elektronisch auf 250 km/h limitiert.

Die rein elektrische Reichweite des XM 50e liegt bei 77 bis 83 Kilometern, der Kraftstoffverbrauch bei: 1,7 – 1,3 Liter/100 km, der Stromverbrauch bei 32,2 – 31,5 kWh/100 km und die CO2-Emissionen bei 37 – 30 g/km.

Zu den modellspezifischen Designmerkmalen der neuen Variante gehören das schwarze Akzentband an den Fahrzeugseiten, eine Einfassung der BMW-Niere und eine Zierspange für den Heckdiffusor, die jeweils in Perlglanz Chrom gehalten sind, Abgasendrohrblenden in hochglänzendem Schwarz und die silberfarbene Umrandung des Modellschriftzugs.

„Für eine individuelle Gestaltung des Innenraums, der auch im neuen BMW XM 50e mit seinen M spezifischen Cockpit, den M Multifunktionssitzen, dem skulpturalen Dachhimmel und der M Lounge im Fond eine einzigartige Kombination aus modernem Sportwagen-Flair und extravagantem Luxus bietet, steht unter anderem das exklusive Vintage Leder für den oberen Bereich der Instrumententafel und der Türverkleidungen zur Auswahl“, heißt es weiter.

Neue digitale Dienste, App My BMW mit zusätzlichen Funktionen

Zu den von Frühjahr 2024 an erstmals verfügbaren digitalen Diensten zählt die erweiterte Smartphone-Integration für Fahrzeuge, die mit dem BMW Operating System 9 ausgestattet sind. Sie ermöglicht es, den Sprachassistenten Siri des Apple iPhone unmittelbar per Sprachanweisung und ohne zusätzliche Betätigung der Push-to-talk-Taste zu aktivieren.

Im cloudbasierten Navigationssystem BMW Maps werden außerdem die darstellbaren Informationen über Ladestationen optimiert. Dort werden die verfügbaren Bilder und Bewertungen sowohl in der Suchergebnisliste als auch in der Detaildarstellung angezeigt. Die Bewertung der Ladestationen erfolgt künftig in einer Einteilung auf einer Skala von null bis fünf Sternen.

Darüber hinaus bietet das Anzeige- und Bediensystem BMW iDrive in diversen aktuellen Modellen die Möglichkeit, in zahlreichen europäischen Ländern die Parkgebühren und in Deutschland darüber hinaus auch die Kraftstoffrechnung nach einem Tankvorgang vom Fahrzeug aus digital zu bezahlen. Dazu werden – ebenso wie bei der Zahlung von Parkgebühren – die zuvor in den Fahrzeug-Apps hinterlegten Kreditkarteninformationen genutzt.

Von Frühjahr 2024 an wird in Fahrzeugen, die mit dem BMW Operating System 8 und 8.5 beziehungsweise 9 ausgestattet sind, der Komfortzugang mit dem BMW Digital Key Plus in die My BMW App integriert. Darüber hinaus wird die Kartenansicht für die Auswahl der in das Fahrzeug übertragbaren Navigationsziele neu gestaltet. Damit werden laut BMW die Suchfunktion und die Sichtbarkeit der relevantesten Inhalte verbessert. Karten- und Routingfunktionen werden künftig auf der Basis aktueller Fahrzeug- beziehungsweise Benutzerkontexte vorgeschlagen.

Darüber hinaus wird der Menüpunkt „Meine Fahrten“ in der App My BMW um die neue Funktion E-Mobilitätsanalyse ergänzt. Darin wird auf der Basis des individuellen Fahrverhaltens des Kunden das für ihn passende BMW-Modell mit rein elektrischem Antrieb vorgeschlagen. Die Empfehlungen sollen dazu beitragen, bei Nutzern von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren das Interesse an einem Wechsel zur E-Mobilität zu wecken.