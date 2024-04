Ford-Deutschland-Chef: „Wir reden die E-Mobilität kaputt“

Ford bringt mit dem neuen Explorer sein erstes Elektroauto speziell für Europa auf den Markt. Der Deutschlandchef Martin Sander hat mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausführlich über die Pläne des US-Herstellers und seine Sicht auf die Elektromobilität gesprochen.

In Deutschland betrug der Anteil batterieelektrischer Autos an den Neuzulassungen 2023 18,4 Prozent und im Februar dieses Jahres 12,6 Prozent. Einige sprechen davon, dass die E-Mobilität jetzt doch nicht kommt. „Ich glaube, wir reden uns in Deutschland die Elektromobilität derzeit ein wenig kaputt. Dagegen sehen wir ansonsten überall in der Welt Wachstum“, sagte Sander. „Wir sind fest davon überzeugt, dass das Elektroauto die Zukunft ist.“

Hierzulande brauche es dringen Unterstützung der Politik, um dem Thema Lademöglichkeiten die nötige Breite zu geben. Es geht dabei laut Sander weniger um die Schnellladestationen entlang der Autobahn, da gebe es „eine ganz gute Entwicklung“. Aber in den Innenstädten, in den Gegenden mit Mehrfamilienhäusern, brauchten viele Menschen eine Gelegenheit zum Laden – entweder zu Hause oder dort, wo sie oft mit ihrem Auto hinfahren, also am Su­permarkt, auf der Arbeit, am Fitness­studio oder vor dem Kino. Wenn das gewährleistet sei, sei das Elektroauto „eine einzige Freude“. Dazu seien verbesserte Rahmenbedingungen nötig.

Der Umstieg auf das Elektroauto sei kein technisches Problem, es komme auf die Rahmenbedingungen an, „und auf das klare Bekenntnis der Politik, die Pläne um- und durchzusetzen“, betonte Sander. Es sei ein Signal an die Konsumenten, wenn die Politik klare Orientierung gebe. „Es bringt uns nicht weiter, wenn wir selbst immer wieder die Elektromobilität infrage stellen. Wenn ich das als Konsument fünfmal höre, warte ich natürlich auch erst einmal die weitere Entwicklung ab und fahre mein altes Auto weiter. Oder ich kaufe mir noch mal einen Benziner.“ Damit sei der Umwelt nicht geholfen. Die moderne Technik sei da, und die Autoindustrie habe Milliarden investiert, um entsprechende Fahrzeuge auf den Markt zu bringen.

Verbrennerverbot „schlichtweg unnötig“

Ein Verbrennerverbot ist nach Meinung von Sander „schlichtweg unnötig“. Es müssten Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Nachfrage nach Elektroautos so schnell steigt, damit man sich gar keine Gedanken mehr über die Verbrenner machen muss, weil sie auf mittlere Sicht überflüssig werden. „Pferde wurden ja auch nie verboten, trotzdem bewegen wir uns längst auf andere Weise fort.“

Nach dem Explorer bringt Ford in diesem Jahr ein weiteres Elektroauto auf den Markt – „so groß wie der Explorer, aber sportlicher“, erklärte der Deutschlandchef. Während diese beiden Modellen im Rahmen einer umfassenderen Kooperation auf VWs E-Baukasten MEB fahren, bringt Ford Anfang nächsten Jahres mit eigener Technik eine batterieelektrische Version des kleinen Crossovers Puma. Letztere solle „deutlich weniger“ als der zunächst in einer gehobenen Version für 49.500 Euro verkaufte Explorer kosten.

In Zukunft werde Ford mehr als früher eine einzige amerikanische Weltmarke sein, sagte Sander. Die alte Produktstrategie, mit der man in der Vergangenheit in jedem Marktsegment ein Produkt anbieten wollte, nur um mit den Konkurrenten mitzuhalten, habe man hinter sich gelassen. „Wir werden viel selektiver nur noch diejenigen Segmente bedienen, die zur Marke passen. Dazu brauchen wir ein eigenständiges Markenprofil und Produktportfolio, das uns von den europäischen Konkurrenten und künftigen neuen abhebt“, so der Manager. Ein kleines Elektroauto spiele dabei in der Gesamtstrategie „nur ei­ne untergeordnete Rolle“.

Sander glaubt, dass Deutschland noch ein Leitmarkt oder Vorbild für die Elektromobilität werden kann. Es gebe kompetente Unternehmen hier, darunter Ford. Er sehe keinen Grund, warum Deutschland nicht international in einer Führungsposition sein sollte. „Wir müssen uns dem schärferen globalen Wett­bewerb stellen, uns mit der nötigen Zuversicht weiterentwickeln, aber aufhören mit dem Jammern und Zweifeln am Elektroauto.“