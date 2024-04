Tesla ändert „Supercharger“-Preisstruktur in Deutschland und Europa

Tesla ändert die Preisstruktur für sein „Supercharger“-Schnellladenetzwerk, dessen Stromtankstellen mittlerweile an den meisten Standorten für Elektroautos aller Marken verfügbar sind. Ab April gibt es ein Mitgliedschaftsmodell für alle Kunden. Besitzer von E-Autos können mit einer Mitgliedschaft vergünstigte Supercharger-Tarife in Anspruch nehmen. Tesla-Besitzer sind automatisch Mitglieder.

„Ab heute wird die monatliche Mitgliedsgebühr für Supercharger von bisher 12,99 Euro/Monat auf 9,99 Euro/Monat gesenkt“, teilte Tesla am 18. April mit. Man führe an diesem Datum außerdem eine neue Jahresmitgliedschaft zum Preis von 100 Euro/Jahr ein, was einem Nachlass von 16 Prozent im Vergleich zu einer monatlichen Mitgliedschaft entspreche. Mit der Jahresmitgliedschaft haben die Nutzer der Supercharger auch Zugang zu den Mitgliedstarifen.

„Mit dieser Änderung werden Tesla-Besitzer weiterhin ein nahtloses und vollständig integriertes Schnellladeerlebnis zu niedrigeren Mitgliedspreisen als Nicht-Mitglieder genießen können, während alle anderen E-Fahrer mehr Optionen zur Auswahl haben“, so Tesla in einer Mitteilung. „Schnellladen ohne Mitgliedschaft wird weiterhin an Stationen verfügbar sein, die für alle E-Fahrer zugänglich sind, während die Schnellladetarife weiterhin regelmäßig aktualisiert werden, um allen E-Fahrern erschwingliches Schnellladen zu ermöglichen.“

Kunden mit einer aktiven Mitgliedschaft profitierten von einer automatisch reduzierten monatlichen Gebühr oder könnten zu einer jährlichen Mitgliedschaft wechseln, erklärt der Elektroautobauer. „Die Tesla-App muss auf die Version 4.32 oder höher aktualisiert werden.“

Das Tesla-Schnellladenetzwerk ist nach Angaben des US-Unternehmens die größte Schnellladeinfrastruktur weltweit und das umfangreichste öffentliche Schnellladesystem in Europa. Derzeit gebe es in 30 europäischen Ländern mehr als 14.000 Supercharger an über 1.100 Standorten. In Deutschland stünden mehr als 3600 Supercharger an über 200 Standorten zur Verfügung. Über 99 Prozent des Netzes seien derzeit für Nicht-Tesla-Fahrzeuge zugänglich und in naher Zukunft würden weitere Supercharger hinzukommen.