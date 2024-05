BYD zieht zweites Europa-Werk in Betracht, kleines Elektroauto für unter 20.000 Euro geplant

Der chinesische Autohersteller BYD zieht den Bau eines zweiten Montagewerks in Europa im Jahr 2025 in Betracht. Das sagte der europäische Geschäftsführer Michael Shu laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Shu bestätigte zudem, dass das Unternehmen ein kostengünstiges Elektroauto auf der Grundlage seines chinesischen Modells Seagull nach Europa bringen werde. Die europäische Version des Stromers solle weniger als 20.000 Euro kosten.

BYD wolle bis 2030 ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in Europa werden, erklärte Shu. „Wir sind zuversichtlich, dass wir bis 2030 eine führende Position einnehmen können.“

BYD hatte Ende 2023 angekündigt, ein Elektroauto-Werk in Ungarn zu bauen und damit der erste große chinesische Autohersteller mit einer Produktionsbasis in Europa zu werden.

Nach dem Markteintritt in Europa im Jahr 2021 bietet BYD hierzulande mittlerweile die kompakten und mittelgroßen Modelle Atto 3, Dolphin und Seal sowie die Oberklasselimousine Han EV und das große SUV Tang EV an.

Im letzten Jahr verkaufte BYD in Europa 15.644 Autos, das sei „eine gute Zahl“, so Shu im März. Man fange gerade erst in Europa an und entdecke, wie die Verbraucher hier auf die BYD-Technologie, -Produkte und -Dienstleistungen reagieren. Für Europa insgesamt plane der Konzern, einen Marktanteil von fünf Prozent an den Verkäufen von Elektroautos zu erreichen, bevor die Produktion in Ungarn beginnt.

Wenn BYD in Europa produziere, werde es „den Kunden näher sein, schnellere Lieferungen anbieten und die Menschen werden uns mehr vertrauen“, so Shu. Es sei das Ziel, „ein europäisches Unternehmen zu werden, und nicht ein chinesisches Unternehmen, das in Europa Geschäfte macht“. Die Produktion in Ungarn soll vor 2026 beginnen und ausschließlich Elektroautos mit in dem Land hergestellten Batteriepacks umfassen. Losgehen soll es mit einer Kapazität von 150.000 Einheiten pro Jahr, die auf 300.000 verdoppelt werden könnten.