Stellantis setzt in Europa im Kampf um günstige Elektroautos auf Leapmotor-Modelle

Im Mai wurde die Gründung von Leapmotor International, dem Gemeinschaftsunternehmen des europäischen Autokonzerns Stellantis und des chinesischen Herstellers Leapmotor, abgeschlossen. Leapmotor International soll im September in Europa seine Geschäftstätigkeit aufnehmen und mit zwei Elektroautos in den Markt starten.

Die Markteinführung soll in Europa zunächst in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Belgien, Griechenland und Rumänien beginnen. Über Leapmotor International sollen zunächst der elektrische Kleinwagen T03 (Artikelbild) und das E-SUV C10 auf den Markt kommen. In den nächsten drei Jahren soll mindestens ein weiteres Modell jährlich folgen.

Zu den beiden ersten Modellen hierzulande hat die Automobilwoche mehr in Erfahrung gebracht. Der T03 werde laut Stellantis-Chef Carlos Tavares unter dem Preis des vollelektrischen Kleinwagens Citroen e-C3 verkauft, dessen kommende Einstiegsversion bei 19.990 Euro beginnt. Der T03 werde zudem unterhalb des Premium-Elektrokleinwagens 500e der Fiat-Marke von Stellantis positioniert.

Der elektrische Kleinwagen T03 hat eine Reichweite von 265 Kilometern nach dem WLTP-Zyklus. Das mittelgroße SUV C10 schafft nach Angaben von Stellantis 420 Kilometer mit einer Batterieladung, zur Preisstrategie ist noch nichts bekannt. Der C10 ist das erste globale Auto von Leapmotor. Er basiert auf der Architektur LEAP 3.0 von Leapmotor und hat eine Fünf-Sterne-Euro-NCAP-Bewertung. Stellantis prüft, ob eine Plug-in-Hybridversion des C10 mit verlängerter Reichweite importiert werden soll, die derzeit in China verkauft wird.

Der T03 und der C10 werden in Europa zunächst über 200 Händler vertrieben, die Zahl soll bis 2026 auf 500 steigen. „Wir haben nicht die Absicht, den Markt in der Preisklasse von 20.000 Euro unseren chinesischen Konkurrenten zu überlassen“, erklärte Tavares. Er sagte, dass die Herstellungskosten in China 30 Prozent unter den Produktionskosten von E-Fahrzeugen in Europa lägen. „Was ich versuchen kann, ist, diese Dynamik zu nutzen“, so der Stellantis-Chef. „Wir müssen mit den Chinesen konkurrieren.“

Bei Stellantis geht man davon aus, dass aus China importierte Elektrofahrzeuge in diesem Jahr zehn Prozent des europäischen Marktes ausmachen werden, da die Verkäufe von Modellen der SAIC-Marke MG, BYD, Polestar und anderen Anbietern zunehmen werden.

Stellantis hatte im Oktober vergangenen Jahres bekannt gegeben, in Leapmotor zu investieren und für 1,5 Milliarden Euro einen 20-prozentigen Anteil an dem chinesischen Unternehmen zu erwerben. Damit soll der Verkauf von Leapmotor in China sowie in Europa vorangetrieben werden. Das neue Joint Venture hat laut einer Mitteilung „exklusive Rechte für den Export und den Verkauf sowie die Herstellung von Leapmotor-Produkten außerhalb von Greater China“. Es strebt den Angaben nach bis 2030 den Verkauf von 500.000 Elektroautos außerhalb Chinas an.