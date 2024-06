Great Wall Motor schließt Europazentrale in München und passt Expansionspläne an

Der chinesische Hersteller Great Wall Motor (GWM) bietet seit Juni in Deutschland mit der Limousine 07 das zweite Modell der Elektroauto-Marke Ora hierzulande an. Daneben gibt es noch zwei Plug-in-Hybrid-SUV von Wey. Noch läuft es aber offenbar nicht wie von den Chinesen erhofft, deswegen strukturiert das Unternehmen sich in Deutschland um.

Das 1984 gegründete Great Wall Motor ist einer der größten privaten Autohersteller Chinas. Eine Million Autos pro Jahr wollte das Unternehmen bereits 2025 im Ausland verkaufen. Dafür sollte ein eigenes Werk entstehen. Doch die Verkaufszahlen enttäuschten, darauf reagiert die Unternehmensführung nun.

Kürzlich kündigte Firmenchef Wei Jianjun an, im August die GWM-Europazentrale in München zu schließen. Alle Mitarbeiter an den Europa-Standorten würden entlassen, allein in der bayerischen Hauptstadt sind das etwa 100 Angestellte. Auch im Management wird ausgedünnt. Der Markt für Elektroautos sei in Europa schwieriger geworden, begründet dies der Hersteller auf seiner Website.

Die Schließung der Zentrale soll nicht den Rückzug aus Europa bedeuten. GWM wolle die bestehenden Märkte erhalten, aber das Geschäft künftig aus China steuern, schreibt das Manager Magazin. Eine Expansion in neue europäische Märkte hingegen sei vorerst nicht mehr geplant. Bislang bietet GWM seine E-Autos und Plug-in-Hybride in Deutschland, Großbritannien, Irland, Schweden und Israel an. Der Markenstart in Österreich und der Schweiz wird nun wohl ausgesetzt.

Die Partnerschaft mit dem Autohändler Emil-Frey-Gruppe soll laut dem Manager Magazin fortgeführt werden. Das Unternehmen hatte bislang den Import und das Händlernetz organisiert.

Bereits Anfang Mai hatte es geheißen, dass der chinesische Automobilhersteller sein Ziel, jährlich eine Million Fahrzeuge im Ausland zu verkaufen, verschoben hat. Der Grund seien die schwierigeren globalen Marktbedingungen. Great Wall Motor plane jetzt, bis 2030 mehr als eine Million Fahrzeuge im Ausland zu verkaufen, wobei mehr als ein Drittel der Verkäufe auf Premium-Modelle entfallen soll. Das teilte das Unternehmen laut dem Portal CN EV Post mit.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Monat teilte weiter erklärt, seine Investitionen in Überseemärkte erhöhen zu wollen und seine Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions-, Liefer-, Vertriebs- und Servicesysteme unter der Marke Great Wall Motor nach Übersee zu bringen. Wie genau sich Great Wall Motor zukünftig hierzulande aufstellt, bleibt abzuwarten.