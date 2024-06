Tesla-Chef Musk betont: Kein Model-Y-„Refresh“ in diesem Jahr

Tesla bietet sein Mittelklasse-SUV Model Y in Deutschland für etwa drei Wochen mit mehreren Tausend Euro Rabatt an. Die offiziell als „Umweltprämie“ bezeichnete Aktion ist wie bereits vorherige Preisanpassungen kein Signal, dass eine umfassend aktualisierte Version der Baureihe in den Startlöchern steht.

CEO Elon Musk reagierte auf X (früher Twitter) auf den Beitrag eines Nutzers, der darin Gerüchte einer anstehenden Aktualisierung des Model Y anzweifelt. Musk stellte klar, dass es dieses Jahr keinen „Refresh“ des Elektroautos geben werde. Er merke an, dass Tesla seine Fahrzeuge laufend verbessere.

Die Limousine Model 3 bietet Tesla seit September 2023 in einer in vielen Bereichen aktualisierten Generation an. Das lässt vermuten, dass dies auch beim SUV-Pendant im Mittelklassesegment Model Y bevorsteht. Bereits im Februar hieß es allerdings von Tesla, dass in diesem Jahr kein Update für die Baureihe bevorstehe.

Das unter der Bezeichnung „Juniper“ bekannte Facelift für das Model Y wird demnach nicht wie spekuliert in diesem Jahr starten. Das wurde im Februar laut Berichten auch von Tesla gegenüber Vertrieblern in Nordamerika erklärt. Einige Kunden zögern dort offenbar ihre Bestellung des Model Y hinaus, weil sie auf die neue Version warten. In der Nachricht an den US-Vertrieb hieß es: „Wir müssen transparent kommunizieren, dass es dieses Jahr kein neu gestaltetes Model Y geben wird.“ Darüber hinaus müsse man die Gegenwart als „die beste Zeit, um das meistverkaufte Elektrofahrzeug der Welt zu fahren“, hervorheben.

Das neue Model Y Juniper soll ein aktualisiertes Design bringen, außerdem Verbesserungen im Innenraum. Ob es auch mehr Reichweite geben wird, ist nicht bekannt. Als gesichert gilt, dass die Produktionseffizienz angepasst werden soll, um das Elektroauto einfacher und günstiger zu bauen.

Seit Kurzem wirbt Tesla in Deutschland mit einer „Umweltprämie“ um Kunden. Das Unternehmen unterstützt Käufer aller Varianten des Mittelklasse-SUV Model Y vorübergehend mit 6.000 Euro Rabatt auf den Kaufpreis. Damit gibt es das Elektroauto ab 38.990 Euro. Das Angebot gilt für Bestellungen für vorkonfigurierte Fahrzeuge aus dem sofort verfügbaren Fahrzeugbestand mit Auslieferungen bis zum 30. Juni 2024.