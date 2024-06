Alpine stellt A290 vor: „Der Hot Hatch für das Elektrozeitalter“

Die Renault-Tochter Alpine bietet bislang nur den Verbrenner-Sportwagen A110 an, will aber auf Elektroautos umsteigen. Mit dem Kleinwagen A290 wurde nun der erste Vollstromer der Marke offiziell vorgestellt. Die Basis stellt der neue Renault 5.

„Die A290 bietet als urbaner Sportwagen alles, was man am Steuer der A110 schätzt, und entstand in perfekter Übereinstimmung mit der DNA von Alpine. Kompakt und wendig, vereint der Fünftürer Performance mit komfortablem Alltagsgebrauch“, wirbt der Hersteller.

Die technische Basis stellt die Elektroplattform AmpR-Small von Renaults E-Auto-Sparte Ampere. Das Alpine-Modell weist eine 60 Millimeter verbreiterte Spur auf. Die Abmessungen bleiben mit einer Länge von 3.990 Millimetern, einer Breite von 1.820 Millimetern, einer Höhe von 1.520 Millimetern sowie einem Radstand von 2.530 Millimetern kompakt.

Bei der Karosseriegestaltung habe die Aerodynamik im Fokus gestanden, da diese ein entscheidender Faktor für die elektrische Reichweite sei, so die Entwickler. Die serienmäßigen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen stehen in zwei Designs zur Wahl. Die 4-Kolben-Monobloc-Bremssättel von Brembo vorne mit Alpine-Branding sind die gleichen wie bei der aktuellen A110.

„Wir haben die A290 als ultrakompakte Variante der A110 konzipiert, im besten Stil kleiner Sportwagen bzw. Hot Hatches. Eine kleine Alpine mit Charakter, die auf den ersten Blick Fahrspaß ausstrahlt, um Styling-Fans und Leistungsenthusiasten gleichermaßen anzusprechen. Die A290 setzt in der Serie um, was das unverwechselbare Concept Car A290_β von Alpine bereits 2023 angekündigt hat“, so Antony Villain, Vizepräsident Alpine Design.

Das fahrerorientierte Cockpit des Fünftürers mit fünf Sitzplätzen und der Armaturenträger auf der Beifahrerseite mit dem hinterleuchteten Fahrzeugnamen werden durch die individuell einstellbare Ambientebeleuchtung ergänzt. Dazu kommt ein Kofferraumvolumen von 326 Litern. Dem Pilot steht ein 3-Speichen-Sportlenkrad mit abgeflachtem Mittelteil zur Verfügung. Es gibt mehrere, von der Formel 1 inspirierte Schalter: Der RCH-Drehknopf auf der linken Seite steht für Recharge, um die Rekuperationsstufe zu wählen. Auf der rechten Seite lassen sich die verschiedenen Fahrmodi einstellen, während oben der rote OV-Knopf (für „Overtake“) positioniert ist.

Am Lenkrad befinden sich auch die Bedienelemente für die Fahrassistenzsysteme, das Telefon, den Sprachassistenten und den Anzeigemodus im digitalen 10,25-Zoll-Tachodisplay. Die Audiobedieneinheit erlaubt die Infotainmenteinstellungen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Sportpedale und die Fußstütze vervollständigen die Gestaltung des Fahrerplatzes. Der zentrale 10,1-Zoll-Infotainment-Touchscreen ist fahrerorientiert positioniert, sodass sich die Klimaanlage bedienen lässt, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Die hohe Mittelkonsole enthält die Bedienelemente für die Fahreinstellungen. Für Halt sorgen Sportsitze.

Auf der AmpR-Small-Plattform entwickelten die Ingenieure die A290 im Alpine-Stil: Sie veränderten auf der bestehenden Basis den Motor und fügten weitere Technologien mit neuer Aufhängung, speziellen Bremsen sowie Reifen hinzu. Darüber hinaus modifizierten sie das Drehmomentmanagement. Das Ergebnis sei eines der leistungsstärksten Autos in seiner Klasse, wirbt der Anbieter. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolge in 6,4 Sekunden, bei einer Leistung von bis zu 220 PS (160 kW) und 300 Nm Drehmoment.

„Der maßgeschneiderte Motor-Hilfsrahmen verbessert die Position des Motors und das Fahrverhalten. Die Vollaluminiumkonstruktion und die Wahl der Batteriegröße tragen zum wettbewerbsfähigen Gewicht von lediglich 1.479 Kilogramm bei“, heißt es weiter. Der niedrige Schwerpunkt begrenze die natürliche Wankneigung der A290, sodass man bei der Fahrwerksabstimmung nicht bis zum Äußersten gehen musste. Die maßgefertigte Aufhängung mit hydraulischen Stoßdämpfern sorge für „ausgezeichneten Komfort“ im Alltag.

Die in dieser Fahrzeugklasse eher rare Mehrlenker-Hinterradaufhängung ermögliche eine besonders feine Einstellung der Radposition und verleihe der A290 ein erstklassiges Handling und einen „exzellenten“ Geradeauslauf. Außerdem trage sie zur Kurvenstabilität bei hohen Geschwindigkeiten bei, sodass sich die aerodynamischen Arbeiten auf den Luftwiderstand für mehr Effizienz konzentrieren konnten.

Vier Fahrmodi lassen sich per Knopfdruck am Lenkrad aktivieren: „Save“, „Normal“, „Sport“ und „Perso“. Letzterer ermöglicht die individuelle Einstellung der Lenkunterstützung, der Gasannahme, des Lichtambientes und des „Alpine Drive Sound“. So können die Fahrer die Grenzen ausloten, indem sie die Balance zwischen Vorder- und Hinterachse verlagern und durch geringeren Druck auf das Fahrpedal einen engeren Kurvenradius erzielen. Die elektronische Stabilitätskontrolle kann auf Wunsch komplett deaktiviert werden.

Der Motor der Alpine A290 ist in zwei Leistungsstufen verfügbar: mit 180 PS (130 kW) in der GT- und GT-Premium-Variante sowie mit 220 PS (160 kW) in den Ausführungen GT Performance und GTS. Die A290 ist den Angaben nach so konzipiert, dass der Fahrer wiederholt die maximale Leistung abrufen kann, ohne dass es zu Verlusten kommt – selbst, wenn die Batteriekapazität nachlässt. Die Überhol-Funktion wird über den roten OV-Knopf am Lenkrad aktiviert und liefert maximale Leistung für bis zu zehn Sekunden. Die A290 verfügt über eine Launch Control, die für die bestmögliche Beschleunigung aus dem Stand sorgen soll.

„Da es in einem Elektroauto keine Motorgeräusche gibt, liefert ein Sound-Feedback-System direkte Informationen über den Betriebszustand des Antriebsstrangs und steigert so nochmals das Fahrerlebnis“, erklärt Alpine. „Hierfür haben die Teams von Alpine in Zusammenarbeit mit Akustikern und Musikern zwei Alpine Drive Sound-Kulissen mit unterschiedlichen Frequenzen und Intensitäten entwickelt. Die Wiedergabe erfolgt über das für die A290 entwickelte Devialet Audiosystem.“ Die hochfrequenten Töne des Elektromotors bilden die Basis für den Sound der A290. Das erste „Alternative Sound“ genannte Szenario wurde für Alltagsfahrten entwickelt und hat einen „dezent sportlichen Charakter“. „Alpine Sound“ ist laut den Entwicklern sehr sportlich gehalten. Beide Alpine Drive Sounds lassen sich deaktivieren und sind unabhängig von den Fahrmodi.

Die A290 ist serienmäßig mit einer 52-kWh-Batterie ausgestattet, die eine WLTP-Reichweite von bis zu 380 Kilometern ermöglicht. Eine Wärmepumpe sorgt für eine optimale Innenraumtemperatur. Das 100-kW-Gleichstrom-Schnellladesystem ermöglicht es, das Akkupaket in 30 Minuten von 15 auf 80 Prozent seiner Kapazität aufzuladen oder in 15 Minuten Strom für bis zu 150 Kilometer Fahrstrecke nach WLTP zu ziehen. An einer Wechselstrom-Ladestation lässt sich die Batterie mit dem eingebauten 11-kW-Ladegerät in 1:20 Stunden von 50 auf 80 Prozent oder in 3:20 Stunden von zehn auf 80 Prozent aufladen.

Das Ladegerät der A290 ist bidirektional ausgelegt und erlaubt die Funktion V2L (Vehicle-to-Load), um ein externes Elektrogerät an die Ladebuchse anzuschließen. Es ist auch V2G-kompatibel (Vehicle-to-Grid), sodass die Nutzer mit dem „Mobilize Power Service“ beim Aufladen zu Hause Geld sparen können.

Die Preise sind noch nicht bekannt. Die 110-kW-Version (150 PS) des Schwestermodells Renault 5 kostet hierzulande ab 32.900 Euro. Die Auslieferungen des neuen Alpine-Elektroautos sollen 2025 starten.