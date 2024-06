E.On-Umfrage: 25 % der E-Auto-Reisenden legen mehr als 1.000 Kilometer zurück

Eine Umfrage von E.On, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Civey, zeigt, dass 53 Prozent im Sommer 2024 eine Reise planen. Dabei ist der Pkw nach wie vor bei mehr als der Hälfte der Deutschen das beliebteste Verkehrsmittel für die Anreise (insgesamt 56 %). Bei 3,4 Prozent der deutschen Urlauber ist das E-Auto das Reisemittel der Wahl. 25 Prozent fliegen in den Urlaub, acht Prozent nehmen die Bahn. Gute drei Prozent verreisen mit oder auf einem Schiff.

Unter denjenigen, die eine oder mehrere Reisen planen, verbringen 39 Prozent ihren Urlaub innerhalb Deutschlands, 61 Prozent im europäischen Ausland und zwölf Prozent außerhalb von Europa. Am beliebtesten unter den europäischen Urlaubsländern sind diesen Sommer Italien (24 %), Spanien (18 %), Österreich (17 %) und Frankreich (16 %). Wer in Deutschland verreist, legt sich am liebsten an die Strände von Ostsee (35 %) und Nordsee (24 %) oder fährt in die Alpen (14 %) sowie an die Mecklenburgische Seenplatte (9 %).

Nachhaltigkeit spielt bei der Planung von Urlauben laut der Umfrage eine zunehmend größere Rolle: 11 Prozent der Deutschen, die einen Urlaub planen, möchten zukünftig bei der Anreise CO2-Emissionen einsparen. 15 Prozent wollen häufiger auf Flugreisen verzichten und 27 Prozent öfter im eigenen Land verreisen.

„Die häufigsten Gründe, die laut der befragten E-Mobilisten für ihr Reiseverkehrsmittel sprechen, sind Komfort (57 Prozent), Kostenersparnis (39 Prozent) und Nachhaltigkeit (38 Prozent). Geladen mit Ökostrom fahren E-Autos emissionsfrei und das immer dichtere Ladenetz ermöglicht entspannte Zwischenladestops – sowohl in Deutschland als auch in vielen weiteren europäischen Ländern“, so Jens Michael Peters, in der Geschäftsführung von E.On Deutschland zuständig für Energielösungen und Elektromobilität.

Ob E-Auto oder Verbrenner, bei der Fahrtlänge gibt es keine großen Unterschiede mehr: Rund 40 Prozent der Autoreisenden, und damit der Großteil, legen zwischen 500 und 1.000 Kilometer bis zum Urlaubsort zurück – unabhängig davon, ob sie mit dem Verbrenner oder Stromer unterwegs sind. Eine Strecke von mehr als 1.000 Kilometern planen 25 Prozent der Elektroauto- und 30 Prozent der Verbrenner-Fahrer.

Die Umfrage zeigt, dass 59 Prozent der autofahrenden Urlauber alle zwei bis drei Stunden eine Pause einlegen. „Diese Pausen können sowohl vom Fahrzeug als auch von den Reisenden ideal für ein kurzes Energietanken genutzt werden und zeigen, dass das Reisen mit dem E-Auto für die Mehrheit keine großen Änderungen bei der Pausenplanung bedeutet“, unterstreicht E.On.