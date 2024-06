Nio: Firefly-Elektroautos sollen auch mit Strafzöllen wettbewerbsfähig sein

Der chinesische Hersteller Nio will mit zwei weiteren Marken Elektroautos verkaufen. Die Marke Firefly soll mit erschwinglicheren Modellen insbesondere Kunden in Europa finden. Das soll auch mit den von der EU angekündigten Strafzöllen auf E-Autos aus der Volksrepublik ein profitables Geschäft werden.

„Die EU hat ursprünglich einen Zoll von 10 Prozent auf chinesische E-Fahrzeuge erhoben, und jetzt sind weitere 21 Prozent hinzugekommen, was den Zoll auf 31 Prozent erhöht, was definitiv nicht richtig ist“, sagte Gründer und CEO William Li kürzlich laut dem Portal CnEVPost bei einer Veranstaltung mit Kunden in China. Europa sei ein weltweites Vorbild für saubere Energie und Nachhaltigkeit, aber jetzt zusätzliche Zölle auf chinesische E-Fahrzeuge zu erheben, sei ein Widerspruch in sich selbst.

Li wies darauf hin, dass die zusätzlichen Zölle noch nicht final seien und eine endgültige Entscheidung bis Oktober oder November bekannt gegeben werde.

Die Europäische Kommission hat im Juni angekündigt, ab nächstem Monat zusätzliche vorläufige Zölle auf aus China importierte Elektrofahrzeuge zu erheben. Die Zölle variieren je nach Fahrzeughersteller und betragen bis zu 38,1 Prozent. Nio und andere chinesische Hersteller von Elektroautos, die mit der EU bei ihrer Untersuchung kooperierten, sollen 21 Prozent Zoll zahlen.

Kurz nach Bekanntgabe der EU-Entscheidung erklärte Nio, dass es die zusätzlichen Zölle entschieden ablehne, betonte aber, dass sein Engagement in Europa unverändert bleibe. Der Plan, die neue Marke Firefly zuerst hier einzuführen, wird nun aber wohl überdacht.

„Wir wollen sicherlich nicht mit so vielen zusätzlichen Zöllen enden, aber wenn das letztendlich so entschieden wird, dann wird Firefly auch mit diesen zusätzlichen Zöllen in Europa noch wettbewerbsfähig sein“, betonte Li. „Aber natürlich wird es einige Verkäufe und Gewinne beeinträchtigen.“

Li wies darauf hin, dass die Internationalisierung der Autofirmen auf lange Sicht auf lokale Aktivitäten angewiesen sein wird. „Das anfängliche Volumen mag nicht ausreichen, um eine lokale Produktion zu unterstützen, was nicht kosteneffektiv wäre, aber wenn ein bestimmtes Volumen erreicht ist, z. B. 100.000 Einheiten, sollte eine lokale Produktion durchgeführt werden.“

Das erste Modell von Firefly werde voraussichtlich Ende dieses Jahres in China debütieren, bevor es in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in Europa auf den Markt komme, so CnEVPost.