„Für mehr als 2.500 Ladevorgänge am Tag“: EnBW nimmt drei neue Schnellladeparks in Betrieb

Die EnBW hat drei weitere „HyperNetz“-Standorte mit insgesamt 48 Schnellladepunkten in Betrieb genommen. Rechnerisch seien entsprechend allein hier mehr als 2.500 Schnellladevorgänge pro Tag möglich, erklärt das Energieunternehmen.

Die neuen Standorte befinden sich in Autobahnnähe in Brandenburg (an der A10/B1), Thüringen (A4) und Niedersachsen (A1). Sie verfügen über HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt. Je nach Fahrzeugtyp können Autofahrer bei einer 15-minütigen Rast bis zu 400 Kilometer Reichweite laden.

In Emstek bei Cloppenburg in Niedersachsen hat die EnBW 28 HPC-Ladepunkte errichtet. Dort soll in den kommenden Wochen auch ein automatischer Shop für Getränke und Snacks zur Verfügung stehen. Im thüringischen Mellingen können Autofahrer an zwölf Schnellladepunkten Strom ziehen, im brandenburgischen Fredersdorf-Vogelsdorf an acht. Die EnBW betreibt die drei neuen, überdachten Schnellladeparks mit Ökostrom.

„Gleich zwei neue EnBW-Schnellladeparks in Thüringen und Brandenburg zeigen, dass der Ausbau ultraschneller Lademöglichkeiten insbesondere auch im Osten Deutschlands mit großen Schritten vorangeht“, sagt Jürgen Stein, der als EnBW Chief Innovation & New Business Officer den Bereich E-Mobilität verantwortet. Die EnBW betreibt in Thüringen bereits in Rüdersdorf (an der A4) und Schleiz (an der A9) große Schnellladeparks in Autobahnnähe. In Brandenburg entsteht aktuell ein weiterer solcher Standort in Wollin an der A2.

„Auch beim Handel und in Städten verdichten wir unser bundesweites Schnellladenetz in hohem Tempo. Im ersten Halbjahr 2024 haben wir mehr als 820 Schnellladepunkte zugebaut – ein Plus von über 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, unterstreicht Stein.

Insgesamt betreibt die EnBW eigenen Angaben nach 5.000 Schnellladepunkte in Deutschland und stellt Autofahrern damit das größte Schnellladenetz des Landes zur Verfügung. Bis 2030 sieht der Konzern einen Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur von etwa 120.000 Schnellladepunkten. Rund 30.000 davon möchte die EnBW beitragen und investiert für dieses Ziel jährlich etwa 200 Millionen Euro.