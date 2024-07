Stellantis bereitet erste Lieferung von Leapmotor-Elektroautos aus China vor

Vor wenigen Monaten wurde die Gründung von Leapmotor International, dem Gemeinschaftsunternehmen des europäischen Autokonzerns Stellantis und des chinesischen Herstellers Leapmotor, abgeschlossen. Die erste Lieferung von Leapmotor-Elektroautos für Europa aus China sei nun unterwegs, sagte Stellantis-CEO Carlos Tavares laut Automotive News. Der Verkauf des Kleinwagens T03 (Artikelbild) und des mittelgroßen Geländewagens C10 der „15ten Marke“ der Gruppe soll im September beginnen.

Stellantis hatte im Oktober 2023 bekannt gegeben, in Leapmotor zu investieren und für 1,5 Milliarden Euro einen 20-prozentigen Anteil an dem chinesischen Unternehmen zu erwerben. Damit soll der Verkauf von Leapmotor in China sowie in Europa vorangetrieben werden. Das neue Joint Venture hat laut einer Mitteilung „exklusive Rechte für den Export und den Verkauf sowie die Herstellung von Leapmotor-Produkten außerhalb von Greater China“. Es strebt den Angaben nach bis 2030 den Verkauf von 500.000 Elektroautos außerhalb Chinas an.

Die Markteinführung der zwei ersten Elektroautos von Leapmotor in Europa soll zunächst in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Belgien, Griechenland und Rumänien beginnen. In den nächsten drei Jahren soll mindestens ein weiteres Modell jährlich folgen.

Tavares bekräftigte während einer Telefonkonferenz im Juli, dass Leapmotor-Stromer nach Europa kommen werden. Er sagte, es seien 800 Autos an Bord eines Schiffes. Im Juni hatte Stellantis erklärt, dass die Produktion des Kleinwagens T03 in Tychy, Polen, bereits aus Bausätzen begonnen habe. Tavares bestätigte, dass mehrere Modelle in Europa gebaut werden sollen. Auf Direkteinfuhren aus China werden neuerdings zusätzliche vorläufige EU-Zölle erhoben, die Montage in Europa soll das ausgleichen.

Die Leapmotor-Modelle werden laut Tavares in das Ersatzteil- und Vertriebssystem von Stellantis aufgenommen. Die Händler seien „begeistert“, die Autos anbieten zu können. Viele von ihnen hätten sich für den Verkauf beworben. Stellantis werde den Käufern auch mit Finanzierungsmöglichkeiten zur Seite stehen.