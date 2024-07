BMW: Weltweit fünf neue Montagestandorte für Hochvoltbatterien der sechsten Generation

Mit der Plattform „Neue Klasse“ will die BMW Group „in eine neue Ära reinelektrischen Fahrens“ starten. Ein wichtiger Faktor für ihren Erfolg sei die Produktion leistungsfähiger Hochvoltbatterien. Deshalb erweitere der Konzern sein Produktionsnetzwerk für die Hochvoltbatterien der nächsten Generation „massiv“.

„Für die sechste Generation unserer Hochvoltbatterien bauen wir fünf Standorte auf drei Kontinenten auf“, erklärt Milan Nedeljković, Produktionsvorstand der BMW AG. „Die enge Anbindung der Batteriefertigung an die Fahrzeugproduktion ist Teil unserer Strategie”, so Markus Fallböhmer, Leiter Batterieproduktion der BMW AG. Damit steigere die BMW Group die Resilienz ihrer Produktion.

In den Modellen der Neuen Klasse kommen erstmals neu entwickelte Rundzellen zum Einsatz. „Damit gelingt der BMW Group ein technologischer Weitsprung mit deutlichen Verbesserungen bei Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Reichweite“, heißt es. Die Montage dieser Rundzellen in die Hochvoltbatterie erfolge in neuen Produktionsstätten, die man nach dem Prinzip „Local for Local“ möglichst nah an ihren Fahrzeugwerken platziert. So entstünden in Irlbach-Straßkirchen (Niederbayern), Debrecen (Ungarn), Shenyang (China), San Luis Potosí (Mexiko) und Woodruff bei Spartanburg (USA) „hochmoderne Montagestandorte“ für die Hochvoltbatterien der sechsten Generation.

Dieser Ansatz sichere die Produktion auch bei unvorhergesehenen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen ab, erläutert der Premium-Autohersteller. Zudem würden die bestehenden Standorte gestärkt, Arbeitsplätze erhalten und geschaffen. Die kurzen Wege verringerten den CO2-Fußabdruck in der Fahrzeugproduktion.

Im neuen BMW-Group-Werk Debrecen sollen ab 2025 die ersten Fahrzeuge der Neuen Klasse gefertigt werden. Hochvoltbatterie- und Fahrzeugproduktion sollen parallel starten. Auch in Deutschland stellt der Konzern künftig Hochvoltbatterien für die Modelle der Neuen Klasse her: am Standort Irlbach-Straßkirchen in Niederbayern. Von hier aus sollen die deutschen Fahrzeugwerke in Zukunft mit den Hochvoltbatterien der sechsten Generation beliefert werden.

Ab 2026 soll BMW Brilliance Automotive (BBA) in Shenyang, China, Fahrzeuge der Neuen Klasse produzieren. Auch die dafür erforderlichen Hochvoltbatterien der sechsten Generation sollen lokal gefertigt werden. Für den Serienstart der Neuen Klasse 2027 im mexikanischen San Luis Potosí wird dort unter anderem eine Batteriemontage integriert. In den USA im Bundesstaat South Carolina soll das BMW-Group-Werk Woodruff nach der Baufertigstellung im Jahr 2026 Hochvoltbatterien montieren, eingebaut werden sollen sie im benachbarten Werk Spartanburg.

Batteriekompetenz gebündelt in Parsdorf & München

Schon heute fertige man im Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) in Parsdorf Batteriezellenmuster, wie sie ab 2025 in den Hochvoltbatterien für die Neuen Klasse zum Einsatz kommen, so BMW. Das Kompetenzzentrum für Batteriezellfertigung ergänze das Kompetenzzentrum Batteriezelle (BCCC) im Münchner Norden. Während dort die Entwicklung stattfinde, „wird in Parsdorf dann das beste Produkt in Richtung Serienprozess skaliert“.

„Die enge ressortübergreifende Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Einkauf und Produktion verknüpft Produkt und Prozess auf einzigartige Weise“, heißt es. „Weitere Vorserienwerke und Pilotlinien für die Hochvoltbatterien der Zukunft betreibt die BMW Group in Parsdorf, Hallbergmoos und München.“