H2 Mobility kündigt bundesweit 50 Wasserstoff-Tankstellen für Busse und Lkw an

H2 Mobility will sein deutsches Wasserstoff-Tankstellennetz bis zum Ende des Jahres auf über 50 Standorte ausbauen, an denen Busse und Lkw mit 350 bar tanken können. Standard für Pkw und Transporter sind 700 bar.

Seit 2021 investiert das Unternehmen in die Erweiterung von Bestandstankstellen und in die Errichtung neuer Wasserstoff-Stationen, an denen sowohl Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (700 bar) als auch schwere Nutzfahrzeuge (350 bar) Wasserstoff tanken können. Nun liefert H2 Mobility eine Zwischenbilanz: Demnach sind bisher 32 Standorte für die Betankung von Lkw und Bussen umgerüstet worden. Bis Ende Dezember sollen im gesamten Netz 53 Zapfpistolen Wasserstoff mit 350 bar abgeben können.

Ziel der Netzentwicklung sei „die Ausrichtung auf zwei wichtige Zukunftsmärkte“, wie das Unternehmen mitteilt. Man rückt damit ab vom anfänglichen alleinigen Fokus auf Wasserstoff-Pkw und -Transporter und wendet sich dem inzwischen als lukrativer geltenden Wasserstoff-Nutzfahrzeug-Geschäft zu. Als das Unternehmen 2015 als Projektgesellschaft gegründet wurde, galt noch das Ziel, ein flächendeckendes Basisnetz für Pkw-Wasserstofftankstellen zu errichten.

„Die Charakteristika der ersten Tankstellengeneration waren Speicherkapazitäten von maximal 200 Kilogramm und eine 700-Bar-Zapfsäule auf konventionellen Tankstellenarealen“, so H2 Mobility. 2022 wurde aus der Projektgesellschaft ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen. Parallel wuchs die Erkenntnis, dass das Netz 350-bar-Zapfpistolen braucht, um auch Wasserstoff-Nutzfahrzeuge zu versorgen.

Nachrüstung von Bestandstankstellen & neue Standorte

„Wir rüsten bestehende Tankstellen in ganz Deutschland für die Nutzung durch Lkw und Busse dort nach, wo es die lokalen Gegebenheiten erlauben“, erklärt Frank Fronzke, Geschäftsführer und COO von H2 Mobility. „So gelingt es uns, bestehende Standorte, die ursprünglich für Pkw ausgelegt waren, in ihrer Kapazität zu erweitern und in ihrer Relevanz zu stärken. Allein in diesem Jahr wurden bereits 18 zusätzliche 350-Bar-Zapfpunkte an Bestandsanlagen errichtet, darunter z. B. in Hamburg, Heidelberg-Kirchheim, Dresden und Berg bei Hof.“

Für die Umrüstung an bestehenden Standorten werden die dort vorhandenen Zapfsäulen um eine 350-Bar-Zapfpistole ergänzt. Teilweise werden auch die Wasserstoffspeicherkapazitäten erweitert. Frequentiert werden diese Standorte laut H2 Mobility zurzeit von mehr als 100 wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Lkw und -Busse, die bereits heute im Praxiseinsatz für Logistik- und Verkehrsunternehmen fahren.

Neben Bestandstankstellen setzt das Unternehmen auf den Bau neuer, größerer Tankstellen. In den kommenden sechs Monaten sollen drei neue Standorte mit 350- und 700-Bar-Zapfanlagen in Frankenthal (Rheinland-Pfalz), Mannheim (Baden-Württemberg) und Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) eröffnen. Seit April ist bereits eine Tankstelle dieser neuen Generation in Heidelberg am Netz. Die neue Tankstellengeneration steht für mehr Zapfsäulen (350 und 700 bar), größere Wasserstoffmengen, die über ein Trailer-System bereitgestellt werden und eine leistungsstärkere Technik, die den Angaben nach zum Teil eigens für und von H2 Mobility entwickelt wurde.

„Wir betreiben und bauen seit 2015 öffentliche Wasserstofftankstellen und bieten heute das größte Netz in Europa mit über 400.000 erfolgreich durchgeführten Betankungen“, so Fronzke. „Die Expertise, die wir in der Entwicklung und im Betrieb der Wasserstofftankstellen gewonnen haben, setzen wir heute möglichst breit ein, um die Verkehrswende auch für die Logistik und den ÖPNV voranzubringen.“

Aktuell zählt das Netz von H2 Mobility in Deutschland rund 80 öffentliche Tankstellen, an denen Wasserstoff mit 700 bar getankt werden kann. Vier weitere Tankstellen befinden sich in Planung, Bau oder Inbetriebnahme. Dass das Unternehmen nicht davor zurückschreckt, besonders unrentable Standorte zu schließen, zeigte sich im ersten Halbjahr mit dauerhaften Stilllegung von H2-Tankstellen in Koblenz, Derching bei Augsburg und Wuppertal.