Pilotprojekt: Solarzellen auf Fahrzeugen können Europas Stromnetze erheblich entlasten

Das europäische Pilotprojekt „SolarMoves“ von TNO, Fraunhofer ISE, Sono Motors, IM Efficiency und Lightyear untersuchte im Auftrag der Europäischen Kommission das technische und praktische Potenzial von Fahrzeugen, die selbst Solarenergie produzieren.
Durch die Integration von Solarmodulen in das Dach, die Motorhaube und die Seitenwände von Fahrzeugen wird Strom dort erzeugt, wo er verbraucht wird. Dafür sind weder zusätzlicher Platz noch neue Infrastruktur oder eine Belastung der Stromnetze erforderlich.
Die SolarMoves-Untersuchungen ergaben, dass ein Pkw in Mitteleuropa – unter der Annahme von kurzen jährlichen Benutzungszyklen und viel Dachfläche (etwa bei SUV) – bis zu 55 Prozent seines Energiebedarfs selbst erzeugen kann. In Südeuropa können es bis zu 80 Prozent sein. Dadurch steigt laut den Forschern nicht nur der Nutzungskomfort durch weniger externe Ladevorgänge, sondern es sinkt auch der externe Strombezug pro Kilometer erheblich.
„Die Studie analysierte Daten von 23 unterschiedlichen Fahrzeugtypen – von kompakten Stadtautos bis hin zu schweren Lastkraftwagen – und kombinierte detaillierte Fahrzeug- und Fahrprofile mit Meteosat-Satellitendaten, sowie meteorologischen Daten aus Amsterdam und Madrid“, erklärt Christian Braun, Projektmitarbeiter und Wissenschaftler am Fraunhofer ISE. „Dafür wurden die Fahrzeuge mit Sensoren ausgestattet und Messdaten von 1,3 Millionen gefahrenen Kilometern ausgewertet.“
VIPV könne für einzelne Nutzer erhebliche Vorteile bieten. Doch auch ein Einfluss auf die Systemebene wird deutlich: In einer Simulation berechnete das Forschungsteam, dass, wenn alle Neufahrzeuge zwischen 2024 und 2030 mit VIPV ausgestattet würden, der Strombedarf aus dem europäischen Netz im Jahr 2030 um 15,6 Terawattstunden sinken könnte – das entspricht der Jahresproduktion von rund 2200 Onshore-Windkraftanlagen mit einer Leistung von 3 Megawatt. „Elektrifizierung allein reicht nicht aus. Wir brauchen Innovationen, die den Energiebedarf strukturell senken“, so die Wissenschaftler.
Logistiksektor profitiert besonders
Als besonders groß schätzt das Forschungsteam die Vorteile im Logistiksektor ein. Lieferwagen, Lkw und Fahrzeug-Anhänger verfügen über viel Dachfläche und verbrauchen gleichzeitig viel Energie für Kühlung, Heizung und Hilfsaggregate. Bei Elektro-Lkw verlängert VIPV die tägliche Reichweite dem Pilotprojekt zufolge um bis zu 15 Prozent. Bei Lkw-Anhängern kann der Stromertrag im Sommer bis zu 55 Kilowattstunden pro Tag erreichen und 90 bis 110 Kilowattstunden, wenn auch die Seitenwände mit Solarmodulen ausgestattet sind – genug, um Kühl- oder Hydrauliksysteme vollständig und emissionsfrei zu betreiben.
Auch für Diesel-Lkw bietet VIPV Vorteile: Da Klimaanlage, Heizung und andere Systeme weniger Diesel benötigen, würde sich der Kraftstoffverbrauch deutlich verringern. Das Forschungsteam berechnete, dass sich dadurch die Investitionskosten für VIPV in weniger als zwei Jahren amortisieren könnten.
Das Forschungskonsortium empfiehlt auf Basis ihrer Analyseergebnisse, VIPV in das weltweit harmonisierte Leichtfahrzeug-Testverfahren (WLTP) aufzunehmen, damit CO2-Reduktionen und Stromeinsparungen auf nationaler Ebene genutzt werden können, um steuerliche Anreize zu sichern sowie Richtlinien für solarfähige Parkflächen zu entwickeln. Des Weiteren empfehlen sie die Entwicklung eines klaren europäischen Rahmens, der VIPV in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie anerkennt.
Kommentare
Paule meint
Die Kühlanlage eines Kühlaufliegers benötigt im Betrieb eine durchschnittliche Leistung von 7,5 bis 15 kW. Nicht auszudenken, wenn jemand es wagen würde, wider dem Geschrei hier einen Teil der benötigten Energie vom Dach statt aus dem Tank zu nehmen.
Von den durchschnittlich 1,3 Millionen LKW, die täglich auf Deutschlands Autobahnen unterwegs sind, sind schätzungsweise 80.000 bis 120.000 Kühlauflieger (inklusive temperaturgeführter Komplett-Lkw) auf Achse
3.000.000 m² Dachfläche. Was spricht dagegen, zimindest weiter darüber nachzudenken, das zu nutzen? Das Scheitern von Sonos muß nicht bedeuten, dass Thema abzuhaken. Lilienthal hätte ja auch das Ende der Luftfahrt besiegeln können, würde man der Logik hier folgen.
David meint
Das sind so Menschheitsträume: das Perpetuum mobile, fliegen können und sein Schneckenhaus immer dabei haben. Letzteres wird von einer perfiden Camping-Industrie längst komplett ausgebeutet. Wie viele muffige Fiat Ducato stehen zehn Monate im Jahr irgendwo herum und ziehen weiter Feuchtigkeit, während jeder Campingtag, ehrlich gerechnet, 1000 € kostet?
An Ersterem ist Sono Motors ja schon einmal gescheitert. Man kann es nachrechnen. Es ergibt schlicht mehr Sinn, wenn genau diese Module, die man da mutwillig aufs Auto tackert, stationär in besserer Lage stehen. Dann kosten sie nur ein Fünftel und bringen den dreifachen Ertrag.
Future meint
Warum nicht beides. Stationär und mobil. Je mehr Solarzellen, desto besser, wenn es sich wirtschaftlich lohnt. Man wird das beobachten.
Paule meint
Passt nicht in das Weltbild. Sonos, Tesla, Camper und Tierhalter – heftiges widerkehrendes Reizthema. Sachliche Diskussion funktioniert da nicht. Taugt nur als gezielter Trigger.
David meint
Weil die mobile Kilowattstunde 15 mal so viel kostet.
Paule meint
Nach knapp 2 Jahren hat sich Solar auf dem Trailer-Dach amortisiert.
Dauert 1 Minute mit dem Taschenrechner.
Futureman meint
Wie wäre es denn, wenn man für den gleichen Preis, was eine 2-3 kWp PV-Anlage auf einem LKW kostet, eine 20kWp-Anlage auf dem Firmenstandort baut? Dann könnte man die gleiche Lademenge in einer Stunde nachladen, und in den restlichen durchschnittlichen 10 Stunden am Tag könnte die PV-Anlage das Stromnetz entlasten.
eBikerin meint
“ Dann könnte man die gleiche Lademenge in einer Stunde nachladen,“
Das ist korrekt.
„nd in den restlichen durchschnittlichen 10 Stunden am Tag könnte die PV-Anlage das Stromnetz entlasten.“
Das ist aktuell leider inkorrekt. Aktuell haben wir zu viel PV Leistung für die Sommermonate und zu wenige Speicher um diesen Strom zu nutzen.
M. meint
Dann braucht es ein kleveres Konzept zur Speicherung. Damit kann man den Strom später selbst nutzen, oder eben einspeisen, wenn er wieder ins Netz passt.
Warum tun immer alle so, als wäre das neu?
Futureman meint
Noch ein Grund mehr, dringend die E-Autos als Speicher zu nutzen. Allerdings fehlen noch viele Stunden, in denen der Strom nicht durch Sonne supergünstig ist. Und da PV nun einmal die günstigste Art der Stromerzeugung ist, macht es Sinn sie weiter massiv auszubauen.
Eine andere Geschichte ist, den Strommarkt endlich zu ändern. So sollte mindestens der Stromexport einen Preis über 0 Cent haben. Auch dann wäre er im Ausland begehrt, denn Atomstrom ist immer noch um einiges teurer.
M. meint
War schon klar, dass Sono hier involviert ist.
Für PKW ist das Thema eigentlich keins.
Ja – wenn der PKW ganztätig in der prallen Sonne steht und kaum gefahren wird, kann ein netter Anteil des Stroms von den Solarzellen kommen. Wenn das System gut gemacht ist, also in erster Linie der Verbrauch des BMS reduziert wird.
Aber es gibt Garagen, Carports, Tiefgaragen, Bäume und Häuser mit Schatten. Hier hieße das: das Auto produziert Strom auf dem Teil der Strecke, den es unverschattet fährt. Tagsüber. Sonst nicht.
LKWs sind vielleicht eine andere Frage, aber dort wird man mit spitzem Bleistift die Kosten und Einsparungen nachrechnen, und das Gewicht auch. Das reduziert ja u. U. die Ladekapazität.