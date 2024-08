Nio hat 50 Millionen Akkupakete getauscht

Das chinesische Elektroauto-Start-up Nio setzt im großen Stil auf eigene Batteriewechselstationen. Diese wurden zunächst vorrangig im Heimatmarkt errichtet, seit einziger Zeit werden aber auch in Europa Standorte geschaffen.

50 Millionen mal seien Akkupakete an den rund 2.500 Wechselstation getauscht worden, gab das Unternehmen kürzlich über den chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo bekannt. Die transferierte Energiemenge belaufe sich auf 2,62 Gigawattstunden (GWh). Aktuell gebe es im Schnitt rund 79.000 Batteriewechsel am Tag.

In den ersten zwei Jahren, bis Juni 2020, gab es bei Nio 500.000 Batteriewechsel. In den folgenden zwei Jahren wurde der Tausch deutlich beliebter: Anfang Juli 2022 waren es 10 Millionen. Für die nächsten 10 Millionen brauchte es nur neun Monate, bis Anfang April 2023. Im Oktober 2023 erreichte die Zahl der Batteriewechsel 30 Millionen, Mitte März 2024 waren es 40 Millionen.

Mit den sogenannten Power Swap Stations (PSS) von Nio lassen sich in knapp fünf Minuten leere gegen geladene Fahrbatterien austauschen. Die Marke bietet ihre Elektroautos komplett an oder mit gemieteter Traktionsbatterie. Nur in letzterem Fall haben die Kunden Zugang zu den Batteriewechselstationen.

Aktuell betreibt Nio 2.464 Batteriewechselstationen in China, Mitte Juli wurde die 50. in Europa eröffnet. Davon stehen 17 in Deutschland.

Die Batteriewechselstationen können den Energiebedarf des Netzes ausgleichen, da sie lagernde, leere Batterien zu Zeiten aufladen, in denen sich der Ladevorgang am wenigsten auf das Energienetz auswirkt. Im Rahmen des Ausbaus seines Netzdienstes testet Nio das bidirektionale Laden an seinen Power Swap Stations. Damit könnte die Energie aus lagernden Batterien in das Netz eingespeist werden. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Tests will man prüfen, ob und wie die Technologie in Zukunft eingesetzt werden kann.