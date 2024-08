Volkswagen-Chef will „ganz klar in Richtung Elektromobilität“

Volkswagen-Konzern- und Porsche-Chef Oliver Blume unterstützt den Kurs der EU-Kommission beim in knapp zehn Jahren geplanten faktischen Verbrennerverbot. Allerdings ist er auch für die Pläne einiger Politiker, Ausnahmen für mit synthetischen Kraftstoffen („E-Fuels“) fahrende Autos zu schaffen.

„Dass die EU 2035 an der Elektromobilität festhält, aber andere Technologien einbezieht, finde ich richtig“, sagte er im Interview mit Welt am Sonntag. E-Fuels könnten gerade bei Fahrzeugen im Bestand helfen, „sofort etwas für den Klimaschutz zu tun“. Technologisch und in Bezug auf den Klimaschutz gehe der Kurs allerdings klar in Richtung Elektromobilität, sagte der Manager. „Allein die verfügbaren Mengen synthetischer Kraftstoffe schließen eine Verwendung in der großen Breite an Fahrzeugen aus.“ Denkbar sei der Einsatz bei Nischenprodukten wie dem Sportwagen Porsche 911.

Blume forderte „eine verbindliche Gesetzgebung, die klar in Richtung Elektromobilität geht“. Die Automobilindustrie sei langzyklisch und brauche verbindliche Regelungen“, so der Volkswagenchef mit Blick auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei Autozulieferern wie ZF Friedrichshafen, Bosch und Continental.

„Würde die Elektromobilität straff hochfahren, gäbe es diese Probleme nicht in dieser Form“, so Blume. „Zudem gilt es, die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu stärken. Im internationalen Vergleich haben wir ein Kostenproblem.“

Die strengeren CO₂-Flottengrenzwerte der EU ab dem kommenden Jahr sieht Blume als eine „hohe Hürde“ für sein Unternehmen. „Wir werden dafür kämpfen, den Anteil der Elektrofahrzeuge nach oben zu bringen.“ 2026 werde es leichter, weil dann mehr Elektroautos aus dem Volkswagen-Konzern auf dem Markt seien, darunter die geplanten Einstiegsmodelle um 25.000 Euro von VW, Skoda und Cupra.

„Wir sehen in der Elektro-Mobilität die Zukunft der Automobilindustrie“, hatte Blume im Juni bei der Online-Hauptversammlung in Wolfsburg betont. Bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge wolle man das Tempo erhöhen. So werde man innerhalb von drei Jahren ein neues Einsteiger-Elektroauto für rund 20.000 Euro auf die Straße bringen. Damit wolle man zeigen: „Volkswagen ist in der Lage, schnell zu entwickeln. Effizient und effektiv – mit Europe Speed“, sagte der CEO. Bisher dauerte die Entwicklung neuer Modelle bei VW meist fünf Jahre.