Erste Total-Schnelllader bei Rewe in Betrieb

TotalEnergies und die Rewe Group haben im Rahmen ihrer Kooperationsvereinbarung den ersten Schnellladestandort eröffnet. Künftig können Kunden ihre Elektroautos am Penny-Markt im Biblisweg 6 A in 74637 Raststatt an vier Ladepunkten mit einer Leistung von 150 kW aufladen.

In den kommenden Jahren sollen an vielen weiteren Märkten der Rewe Group „Schnellladehubs“ von TotalEnergies mit vier bis acht Ladepunkten und bis zu 300 kW Ladeleistung entstehen. „Die Ladesäulen werden zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt“, betonten die Partner.

Die im Juni 2023 geschlossene Kooperationsvereinbarung zwischen der TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH und der Rewe Group umfasst die Errichtung von Ladeinfrastruktur an Rewe-Supermärkten und Penny-Discountern in ganz Deutschland, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten. „TotalEnergies wird je nach Standort bedarfsgerechte Ladetechnik einsetzen, um den unterschiedlichen Ansprüchen der Nutzerinnen und Nutzer gerecht zu werden“, heißt es. Dabei übernimmt das Unternehmen neben der Investition auch den gesamten Prozess­­­­­­­­­­­­­ von der Konzeption über den Bau bis hin zum Betrieb und zur Wartung der Ladesäulen.

Jan Petersen, Geschäftsführer TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH: „Um den Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland zu beschleunigen, wollen wir überall dort attraktive Ladeangebote schaffen, wo die Kundinnen und Kunden das Laden ihres Fahrzeugs nahtlos in den Alltag integrieren können. Dank der Partnerschaft mit der Rewe Group lassen sich Wocheneinkauf und Ladevorgang nun bequem verbinden. An den neuen Schnellladestandorten können Kundinnen und Kunden ihr Elektroauto in nur 20 bis 30 Minuten mit erneuerbarem Strom für 250 bis 350 Kilometer aufladen.“

Sebastian Engels, Head of Real Estate Asset Management der Rewe Group ergänzt: „Der Einzelhandel spielt eine zentrale Rolle für den Hochlauf der alltagstauglichen E-Mobilität. Die Rewe Group setzt mit starken Partnern auf den Ausbau der Lademöglichkeiten an unseren Märkten. Mit den Schnellladesäulen von TotalEnergies erweitern wir unsere E-Infrastruktur. Dieses zusätzliche Angebot vereinfacht den Alltag unserer Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden enorm. Darüber hinaus sind Schnellladepunkte ein weiterer starker Anreiz vor Ort einzukaufen, den wir unseren Kundinnen und Kunden gerne anbieten.“

Neben der Entwicklung des Ladeangebots an Supermärkten erhielt TotalEnergies im Rahmen der Ausschreibung zum Deutschlandnetz 2023 den Zuschlag für den Bau und Betrieb von bundesweit 1.100 Schnellladepunkten an 134 Standorten im ländlichen, suburbanen und urbanen Raum. 2024 folgte der Zuschlag für weitere 166 Schnellladepunkte entlang der Autobahn. Aktuell betreibt das Unternehmen in Deutschland eigenen Angaben nach ein Netz von über 6.000 Ladepunkten.