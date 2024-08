VW-Batteriechef: „In der Breite keine Alternative zum Elektroauto“

Das Ziel von Volkswagen, mit eigenen Batteriezellfabriken bis zum Jahr 2030 eine Akkukapazität von 200 Gigawattstunden (GWh) aufzubauen, ist laut dem Unternehmen nicht „in Stein gemeißelt“. Europas größter Autohersteller werde beobachten, wie sich die Nachfrage nach Stromern entwickelt. Das sagte der Batteriechef gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

„Wir haben nie gesagt, dass wir im VW-Konzern alle Batterien, die wir benötigen, selbst herstellen wollen. Geplant war von Anfang an, dass wir die Hälfte selbst fertigen und die andere Hälfte zukaufen“, so Thomas Schmall.

Volkswagen will 15 Milliarden Euro in Batteriezellen investieren. „Weil die Batterie eine Kerntechnologie des Elektroautos ist“, so das Vorstandsmitglied. „Die ist so wichtig wie der Motor beim Benziner oder Diesel. Aber heute ist die Autoindustrie fast vollständig abhängig von asiatischen Batterieherstellern. Das müssen wir ändern.“

Höhen und Tiefen seien normal, sagte Schmall mit Blick auf die Nachfrageschwäche bei E-Autos. „Transformationen verlaufen nun mal nicht linear. Entscheidend ist die langfristige Entwicklung, und die geht klar in Richtung batterieelektrischer Antrieb. Unser Job ist es, uns auf die Schwankungen vorzubereiten.“

„Wir müssen selbst ans Lenkrad“

Wichtige Wettbewerber wie Tesla und BYD hätten aus guten Gründen ihre eigenen Batterien. Wenn auch Volkswagen in der Batterietechnik in eine Führungsrolle kommen wolle, so wie heute in der Verbrennungstechnik, dann müsse der Konzern sie selbst in die Hand nehmen. Im Moment sei es bildlich gesprochen so: „Die westlichen Autohersteller sind nur Passagiere, die hinten im Bus mitfahren. Wohin dieser fährt, das entscheiden andere. Wir müssen selbst ans Lenkrad.“ Volkswagen habe den Anspruch, bei der Batterie wie beim Verbrennungsmotor „ein Technologieführer“ zu werden.

Volkswagen hatte 2021 den Bau von sechs Zellfabriken angekündigt, fünf eigene und eine beim schwedischen Partner Northvolt. Jetzt sind neben Northvolt nur noch drei eigene geplant. Man habe mit der Konzern-Batteriesparte PowerCo ursprünglich fünf Zellfabriken mit jeweils bis zu 40 GWh pro Jahr geplant, in Summe also bis zu 200 GWh, bestätigte Schmall. Rechnerisch reiche das für rund 2,5 Millionen E-Autos.

Dann sei Nordamerika durch die staatliche Förderung und den niedrigen Strompreis ein hochinteressanter Produktionsstandort geworden. Darauf habe Volkswagen reagiert und die Kapazitäten neu verteilt. Man baue jetzt weniger Batteriefabriken, dafür aber eine sehr große im kanadischen Ontario. An den drei Standorten in Salzgitter, Valencia und Ontario plane man aktuell mit bis zu 170 GWh – und damit weniger als die 200 GWh, die mal vorgesehen waren.

Bei Bedarf könne man die Standorte in Valencia und Ontario problemlos erweitern, erklärte der Manager. In Salzgitter sei dagegen schon aus Platzgründen eine Erweiterung schwierig. Ob der Ausbau in Spanien und Kanada kommen werde, wisse man heute noch nicht. Bis 2030 sei das jedoch „sicherlich machbar“, wenn es gebraucht werde.

„Wir sind flexibel“

Das Ziel von 200 GWh sei nach wie vor realistisch, aber nicht in Stein gemeißelt, so Schmall. „Der Bau von Batteriezellfabriken ist ja kein Selbstzweck. Der Ausbau der Werke wird davon abhängen, wie sich der Markt für E-Autos entwickelt. Wir sind flexibel.“

Derzeit zögern die Kunden mit dem Umstieg aufs E-Auto. Dazu Schmall: „Wir haben früh auf die E-Mobilität gesetzt. Unter den etablierten Autoherstellern ist Volkswagen mit am besten aufgestellt, keiner verkauft mehr E-Fahrzeuge. Gleichzeitig verfügen wir weiter über ein starkes Geschäft mit herkömmlichen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden. Wir können deshalb viel flexibler reagieren als Hersteller, die nur das eine oder das andere bauen. Die Märkte entwickeln sich ja sehr unterschiedlich. In China wurden im Juli erstmals mehr Elektroautos als Verbrenner verkauft.“

„Wir sind uns doch einig, dass die Zukunft der E-Mobilität gehört“, betonte der Manager. „Diese Transformation kostet unsere Industrie immens viel Kraft. Trotzdem werden die Kunden derzeit von verschiedenen Seiten extrem verunsichert. Denen wird eingeredet: Wir wissen noch gar nicht, ob sich das Elektroauto durchsetzt. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen.“

E-Autos für CO2-Ziele wesentlich

Darauf angesprochen, dass in der Politik gegen das „Verbrennerverbot“ der EU ab dem Jahr 2035 Front gemacht wird, sagte Schmall: „Damit habe ich schon ein Problem, denn damit wird suggeriert, dass es bessere technologische Alternativen zum batterieelektrischen Antrieb gibt, was bei Neuwagen im Volumensegment definitiv nicht der Fall ist.“ Die Hersteller bräuchten Planungssicherheit. Sie hätten Milliarden investiert und arbeiteten darauf hin, in Europa ab 2035 nur noch elektrisch angetriebene Neufahrzeuge anzubieten.

„Und wir müssen ehrlich sein: Wenn wir die Elektrifizierung verschieben, dann wird es schwer, unsere CO2-Ziele zu erreichen. Beim Klimaschutz im Autoverkehr gibt es in der Breite keine Alternative zum Elektroauto“, so der Volkswagen-Vorstand.

Der entscheidende Hebel für die Batteriekosten – und damit günstigere E-Autos – seien die Rohstoffe und die Batteriechemie, erläuterte Schmall. Eisenphosphatbatterien, sogenannte LFP-Akkus, seien deutlich günstiger als die in Europa dominierenden NMC-Speicher (Nickel-Mangan-Cobalt). Volkswagen werde diese Technologie deshalb auch bald in seinem Portfolio haben. Im Nachhinein hätte der Konzern für das Einstiegsegment der E-Autos früher auf LFP-Akkus setzen sollen, räumte der Batteriechef ein.