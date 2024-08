Suzuki: Elektro-SUV eVX kommt auch nach Europa

Die Serienversion des Anfang 2023 als Konzept präsentierten vollelektrischen Suzuki eVX soll im Januar 2025 auf der Bharat Mobility Global Expo in Indien vorgestellt werden. Kurze Zeit später soll die Produktion anlaufen und der Verkauf in Europa und Japan starten.

Suzuki fertigt das Modell in Indien bei Maruti Suzuki für die Weltmärkte. In dem Land soll das Fahrzeug zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls in den Verkauf gehen, dann als Maruti eVX. „Wir werden das BEV auf der Auto Expo in Indien im Januar nächsten Jahres offiziell vorstellen und hoffen, es Anfang 2025 auf den Markt zu bringen. Dabei wird Europa für uns Priorität haben“, erklärte ein Mitarbeiter von Suzuki gegenüber Autocar India.

Die 2023 vorgestellte Studie des eVX ist 4,30 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Die Energie für den Antrieb stammt bei dem Konzept von einer Batterie mit einem Energiegehalt von 60 kWh, was für 550 Kilometer nach der indischen Fahrnorm MIDC reichen soll. Gemäß der hiesigen WLTP-Norm sollten es merklich weniger sein.

Zudem soll beim eVX ein Allradantrieb gesetzt sein. Weitere Informationen zu dem neuen Elektroauto gibt es bisher nicht. Da der eVX laut Autocar India in enger Kooperation mit Toyota entwickelt wurde, soll es später auch eine Toyota-Version des eVX geben.

Bisher hat Suzuki nur Plug-in-Hybrid- und Vollhybridautos im Programm. Zuletzt wurde im August vergangenen Jahres eine Vollhybrid-Version des SUV S-Cross eingeführt.

Suzuki hat im Januar seine Wachstumsstrategie bis zum Jahr 2030 vorgestellt. Der japanische Autobauer sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von 4,5 Billionen Yen (rund 27,8 Mrd. Euro) vor. Fast die Hälfte soll in die Entwicklung und Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen fließen.

Ausbauen will die Marke ihr Geschäft insbesondere im Heimatmarkt sowie in Indien und Europa. Bis zum Ende des Jahrzehnts plant Suzuki die Einführung von jeweils sechs batterieelektrischen Modellen in Japan und Indien sowie fünf vollelektrischen Modellen in Europa. Das Unternehmen rechnet für 2030 in Japan mit einem E-Auto-Anteil von 20 Prozent an seinen Verkäufen. In Europa soll dieser Wert 80 Prozent und in Indien 15 Prozent erreichen.