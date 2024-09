Hannover Airport erhält ersten Schnellladepark mit Ladelounge an deutschem Flughafen

Der Energieversorger Enercity hat den eigenen Angaben nach ersten „Schnellladepark mit Ladelounge“ an einem deutschen Flughafen ermöglicht. Der neue Standort am Hannover Airport Blötz umfasst acht Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt (kW). Der Ladepark wurde mit rund 100.000 Euro vom Bund gefördert und ist Teil einer Initiative von Enercity, die Lademöglichkeiten an dem Flughafen weiter auszubauen.

„Bereits im vergangenen Jahr hat Enercity am Flughafen Hannover die ersten 64 Ladepunkte in den Parkhäusern für Reisende installiert. Mit dem Schnellladepark und der Enercity Lounge in einem Bereich mit hohem Verkehrsaufkommen wird der nächste Abschnitt für bedarfsgerechte Infrastruktur eröffnet“, so Aurélie Alemany, CEO Enercity. „Wir schaffen hier ein neues Ladeerlebnis und erweitern den Kreis um die Kunden, die sehr schnell, flexibel und komfortabel ihr Fahrzeug laden möchten. Mit diesem Vorzeigeprojekt setzen wir ein Ausrufezeichen für kundenorientierte und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur.“

Die Errichtung der Ladepunkte in den Parkhäusern sei ein wichtiger Schritt für die Ladeinfrastruktur am Hannover Airport, sagte Maik Blötz, Geschäftsführer Hannover Airport. „Mit diesem neuen Ladepark wird das Angebot für unsere Kunden komplettiert. Fluggäste und Besucher haben jetzt die Möglichkeit, ihr E-Fahrzeug in angenehmer Atmosphäre innerhalb kürzester Zeit zu laden.“

Die Ladelounge wurde vom bayerischen Unternehmen bk World entwickelt und gebaut. „Sie wurde aus Nutzersicht konzipiert und bietet Elektroautofahrern während ihrer Ladepause alles, was sie benötigen“, heißt es. So können die Gäste sich auf Snacks, Drinks und Kaffee aus Automaten freuen, während sie in den Sitzbereichen entspannen oder sich mit digitalen Angeboten die Zeit vertreiben. Zudem können sie über einen Bildschirm die Flugdaten einsehen. Die Lounge ist rund um die Uhr für Kunden zugänglich, klimatisiert und durch Überwachungskameras gesichert. Für die Bezahlung steht ein digitales bargeldloses System zur Verfügung.

Die Lounge wurde den Angaben nach in umweltfreundlicher Holzbauweise errichtet und nutzt ökologische Holzfaserdämmplatten. Eine große Sichtscheibe ermöglicht es den Gästen, ihr Fahrzeug im Blick zu behalten. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt grünen Strom, der direkt vor Ort genutzt wird. Die Lichtsteuerung der Lounge sorgt dafür, dass nur dann Energie für Licht verbraucht wird, wenn Gäste anwesend sind.