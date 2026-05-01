Allego startet App für alle Ladenetzwerke „ohne versteckte Kosten“

Allego hat seine neue Lade-App vorgestellt und bündelt darin nahezu alle konkurrierenden Netzwerke in einer einzigen Anwendung. Die App soll das in Deutschland bislang fragmentierte Ladeerlebnis mit vielen verschiedenen Anbietern, Preisen und Apps vereinfachen. Elektroauto-Besitzer sollen damit nicht mehr je nach Betreiber unterschiedliche Lade-Apps nutzen müssen.

Die Anwendung vereint laut dem niederländischen Unternehmen das eigene Netz und andere weitreichende Roaming-Netze in einer Schnittstelle. Dadurch würden eine Million Ladesäulen in Europa zugänglich und nutzbar. Nutzer könnten auch Ladesäulen von Konkurrenten finden und verwenden, ohne zusätzliche Gebühren für die Nutzung fremder Anbieter zu zahlen.

Zu den genannten Funktionen gehören die Lokalisierung aller verfügbaren Ladestationen unabhängig vom Betreiber, die Anzeige von Leistung und Verfügbarkeit in Echtzeit sowie die Preisangabe vor Beginn des Ladevorgangs. Der Ladeprozess lässt sich mit wenigen Klicks in der App starten und bezahlen. Für Langstreckenfahrten steht ein „Smart Route Planner“ zur Verfügung.

„Keine Provision, garantierter Einzelhandelspreis“

Allego hebt hervor, dass die App keine zusätzlichen Gebühren auf die Nutzung fremdbetriebener Ladesäulen erhebt. Der angezeigte Preis entspricht demnach dem ausgeschriebenen Preis des jeweiligen Betreibers. Wenn eine bestimmte Start- und Endzeit für den Ladevorgang festgelegt wird oder Ladezeitüberschreitungen beziehungsweise Parkgebühren anfallen, sind die innerhalb dieser Zeiträume entstehenden Gebühren enthalten. „Versteckte Kosten entstehen damit gar nicht erst“, versichert das Unternehmen.

Als weiteren Punkt nennt Allego die Preisentwicklung beim Fahren: Bei durchschnittlichen Benzinpreisen von über 2,10 Euro pro Liter in Deutschland entwickle sich das Schnellladen von Elektrofahrzeugen bereits zu einer kostengünstigen Alternative – auch für Langstreckenfahrten. Gleichzeitig verweist man auf die Bedeutung von Schnellladestationen im Alltag, um Wartezeiten an öffentlichen Stationen zu begrenzen.

Nutzer der App erhalten an allen Allego-Schnellladestationen in Deutschland automatisch 9 Prozent Rabatt. Der Preis liegt dort mit Allego Smart bei 0,69 Euro pro Kilowattstunde (kWh). Beim Plus-Abonnement für 9,99 Euro pro Monat nennt Allego 36 Prozent Rabatt auf ultraschnelles Laden. Für eine Fahrt von Hamburg nach München werden 102,60 Euro ohne App, 93,15 Euro mit der App und 66,15 Euro mit Allego Plus angegeben.

Für das Plus-Abonnement nennt Allego eine Amortisation ab 370 Kilometern pro Monat. Diese Berechnung basiert auf einem Durchschnittsverbrauch von 18 kWh pro 100 Kilometer und variiert je nach Elektroauto, Wetter, Fahrstil und Ladeverhalten.

„Bisher müssen Fahrer mehrere Lade-Apps nutzen, um flexibel überall laden zu können. Indem wir alle Netzwerke in einer einzigen Schnittstelle in der Allego-App zusammenführen, vereinfachen wir den Ladeprozess, sodass er genauso einfach ist wie herkömmliches Auftanken – mit transparenten Preisen und sofortigen Einsparungen“, sagt Christian Zeh, Chief Operating Officer, bei Allego.

Als Charge Point Operator (CPO = Ladepunktbetreiber) verfügt Allego nach eigenen Angaben in Deutschland über mehr als 525 Ultra-Schnellladestandorte mit 2355 Ladepunkten. Bis 2026 sind weitere 100 Ladestationen geplant. Die App ist für Android und iOS verfügbar, zeigt Preise und verfügbare Ladestationen in Echtzeit an und ermöglicht Zahlungen per Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay. Nutzer profitieren außerdem von Sofortrabatten.