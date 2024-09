Hyundai und Škoda Group kooperieren beim Thema Wasserstoff

Die Hyundai Motor Company (HMC) und die Škoda Group haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Zusammenarbeit beim Aufbau eines Ökosystems für Wasserstoffmobilität aufzunehmen. Die Škoda Group ist nicht mit Škoda Auto zu verwechseln. Zu ihren Produkten gehören keine Pkw, sondern insbesondere Züge, aber auch Busse, darunter elektrische.

„Unsere Partnerschaft mit der Škoda Group zielt darauf ab, die Einführung von Wasserstoff zu beschleunigen, was zur Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie und zur Klimaneutralität auf den globalen Märkten, einschließlich der Tschechischen Republik, beitragen würde. Gemeinsam mit der Škoda Group streben wir danach, das schnell wachsende Wasserstoffgeschäft anzuführen, indem wir positive Synergien zwischen unserer Brennstoffzellentechnologie und den Mobilitätsprodukten und -projekten der Škoda Group schaffen“, erklärt Ken Ramírez Executive Vice President und Head of Global Commercial Vehicle and Hydrogen Business der Hyundai Motor Company

„Wir glauben, dass Wasserstoff neben energieeffizienten Lösungen eine wesentliche Rolle bei der Transformation der Mobilität für eine nachhaltigere Zukunft spielen wird. Unsere Zusammenarbeit mit der Hyundai Motor Company zielt darauf ab, über nationale Grenzen hinauszublicken und breitere Märkte zu erschließen, in denen diese Technologien einen größeren Einfluss haben können. Durch die Zusammenarbeit können wir innovative, umweltfreundliche Lösungen in das globale Mobilitätsökosystem einbringen und sauberere Energie in den Bereichen fördern, in denen sie am dringendsten benötigt wird“, so Petr Novotný CEO der Škoda Group.

Die Absichtserklärung umfasst eine Studie über die Einführung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen und -technologien, eine Studie über die Einführung energieeffizienter Lösungen für Mobilitätsprojekte und -produkte sowie die Erkundung von Möglichkeiten des Wasserstoff-Ökosystems und der Wertschöpfungskette über die Mobilität hinaus.

„Wichtige Säule für eine nachhaltige Gesellschaft“

Die Partner sind der Ansicht, dass Wasserstoff eine wichtige Säule für eine nachhaltige Gesellschaft darstellt, angefangen bei der Mobilität. Im Rahmen der Absichtserklärung wollen sie die Möglichkeit prüfen, dass Hyundai sein Brennstoffzellensystem und seine Brennstoffzellentechnologie zur Verfügung stellt „und so zur Beschleunigung der umweltfreundlichen Mobilität in den globalen Märkten beiträgt, in denen die Škoda Gruppe tätig ist, einschließlich der Tschechischen Republik“.

Darüber hinaus wollen die Hyundai Motor Company und die Škoda Group Machbarkeitsstudien für Brennstoffzellen-Systemanwendungen durchführen, die über die Mobilität hinaus einsetzbar sind. „Durch die Nutzung seines globalen Know-hows und seiner Erkenntnisse beim Betrieb verschiedener Wasserstoffanwendungen – sowohl im Mobilitäts- als auch im Energiesektor – ist Hyundai bereit, eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Energiewende zu spielen“, heißt es von den Südkoreanern.

Die Hyundai Motor Group engagiert sich unter dem Dach ihrer Marke HTWO für den Aufbau einer „Wasserstoffgesellschaft“. Die HTWO umfasst die Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften der Gruppe und deckt laut dem Konzern jede Stufe der Wasserstoff-Wertschöpfungskette ab. Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) in Nošovice wurde 2008 gegründet und verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 350.000 Fahrzeugen. „Das Werk gilt als eine der modernsten Automobilproduktionen in Europa und war gleichzeitig die größte ausländische Investition in Tschechien“, so Hyundai.